В условиях коронавируса Китай ищет вакцину, а США – виновника пандемии

18.05.2020, 21:40, Новости дня

В Женеве несколько часов назад открылась ассамблея Всемирной организации здравоохранения. Представители более 120 стран по видеосвязи обсуждают идею происхождения коронавируса и вопроса равноправного доступа всех государств мира к вакцине. Обе темы уже превратили ВРЗ в арену политической борьбы. Президент США менее чем за полгода до выборов твердо решил назначить виновного и уже получил ответ из Пекина.

ВОЗ на удаленке. Всемирной организации здравоохранения эпидемия ставит условия. В зале нет делегатов, кресла максимально далеко друг от друга. Коронавирус почти у 5 миллионов миллиона жителей планеты, он убил 300 тысяч человек. По видеосвязи мир решает, что делать с заразой.

"Мы должны четко смотреть на ситуацию и предугадывать ее. Должно быть осуществлено честное и прозрачное расследование, анализ того, что сработало, а что нет. Здесь и сейчас у нас есть возможность дать единый ответ этой пандемии, свободный от самодовольства и голословных обвинений. Человеческое здоровье нельзя подвергать опасности, его нельзя покупать или продавать", — провозгласил Эмануэль Макрон, президент Франции.

О ком он — догадаться несложно. США перекупили французских фармацевтов, которые занимаются разработкой вакцины.

Вашингтон параллельно бездоказательно винит в пандемии Китай и на ВОЗ нападает. Трамп угрожал, что оставит организацию без американских членских взносов.

"ВОЗ — полностью легитимная всемирная организация по вопросам здравоохранения. И мы должны продолжать принимать решения в рамках ВОЗ. Мы также должны озаботиться вопросом финансирования организации", — заявил Ангела Меркель, канцлер Германии.

Резолюцию о независимом и всестороннем расследовании эпидемии поддержали больше 100 стран, но США нет в их числе. У Штатов своя война. Вашингтон пытается сколотить антикитайскую коалицию. Сторонников ищут с голословными обвинениями, на всех уровнях повторяя, как мантру одни слова — во всем виноват Китай.

"Китайцы, прикрываясь Всемирной организацией здравоохранения на протяжение двух месяцев скрывали вирус от всего мира и отправляли сотни тысяч китайцев в Милан, Нью-Йорк или многие другие города мира, чтобы посеять там вирус", — сообщил Питер Наварро, советник президент США по вопросам торговли.

Администрация Трампа цепляется за любой повод, чтобы упрекнуть Пекин. Госсекретарь Помпео решил заступиться за американских журналистов, которым, в общем-то, никто не угрожал.

"Недавно мне стало известно, что китайское правительство пригрозило вмешаться в работу американских журналистов в Гонконге. Эти журналисты являются представителями свободной прессы, а не пропагандистскими кадрами. Любое решение, затрагивающее автономию и свободу Гонконга, неизбежно повлияет на нашу оценку статуса этой территории", — сообщил он.

На территории самих США тоже нашлось кого обвинить. Глава американского Минздрава Алекс Азар считает, что латино и афроамериканцы приумножили статистику заболевших в стране.

"К сожалению, американское население очень разнообразно. Это население со значительными нездоровыми сопутствующими заболеваниями, которые делают многих людей в наших общинах, в частности афроамериканских, меньшинствами, особенно подверженными риску", — отметил он.

Достучаться до властей пытаются медработники. Бастуют между сменами у стен Белого Дома. Медиков коронавирус косит, и никто не может их защитить.

"У нас очень ограничены средства защиты. Выдают всего одну маску на смену по 12-13 часов. Мы знаем, что уже 88 медсестер в США умерли от COVID-19, но это официальные цифры. Мы уверены, что они сильно занижены", — говорит медсестра.

Бывший хозяин Белого Дома полунамеками разнес своего сменщика. Барак Обама записал обращение к выпускникам колледжей и университетов. Между строк читалось — он говорит о Трампе.

"Делайте то, что считаете правильным. Делать то, что приятно, что удобно, что легко — так думают маленькие дети. К сожалению, многие так называемые взрослые, в том числе те, у кого есть причудливые титулы и важная работа, до сих пор так думают — вот почему все так запуталось", — сообщил он.

Ответ деликатностью не отличался. Наплевав на давнюю традицию президентов не полоскать друг друга публично, Трамп коротко, но ясно объяснил, что думает о Обаме: "Послушайте, он был некомпетентным президентом, это все, что я могу сказать. Весьма некомпетентным".

Трамп заявляет, что у него есть хорошие новости — число заразившихся в США снижается. В день выявляют меньше 20 тысяч заболевших, а еще пару недель назад их было вдвое больше.

Массовое тестирование продолжается. Губернатор Нью-Йорка для наглядности сам сдал анализ.

Всемирная организация здравоохранения риски, связанные с пандемией коронавируса называет очень высокими. По данным ВОЗ, меньше чем у 10% населения планеты есть к нему антитела.

На ассамблее всемирной организации здравоохранения генсек ООН еще больше сгустил краски. По словам Гуттериша, человечество до сих пор не знает, чем лечить коронавирус. Нет четкого понимания о том, когда появится вакцина действительно способная его победить.

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Поиск вакцины в Китае считают едва ли не первоочередной задачей. Над ней сейчас бьются как минимум восемь научных центров КНР, где все время подчеркивают: не важно, кто в этой гонке будет первым. В случае успешных испытаний Пекин тут же передаст свою вакцину всему миру.

На борьбу с пандемией и ее экономическими последствиями в течение двух лет Китай перечислит пострадавшим странам два миллиарда долларов. В поддержке — по словам главы КНР нуждается и сама Всемирная организация здравоохранения, чья цель — не политика, а здоровье. И действовать нужно открыто.

"Мы сообщили информацию о последовательности генома вируса настолько быстро, насколько было возможно, мы поделились с миром мерами сдерживания и методами лечения, мы сделали все, что в наших силах, чтобы поддержать и оказать содействие нуждающимся странам", — сообщил Си Цзиньпин, председатель КНР.

В Китае также настаивают на объективном международном расследовании причин стремительного распространения вируса и того, как на это отреагировали в разных странах. Но только после победы над пандемией.

"Это незрело — начинать расследование немедленно. Самая главная задача на данный момент — сотрудничество и совместная борьба с вирусом", — говорит Чжао Лицзянь, официальный представитель министерства иностранных дел КНР.

При этом свое расследование в Китае вели с самого начала. И первой проверили как раз вирусологическую лабораторию в Ухане — на предмет возможных утечек.

Об этом в эфире американскому CNN рассказал главный китайский эксперт по коронавирусу академик Чжун Наньшань.

"У нас ушло две недели на то, чтобы провести там тщательное расследование. Никаких подтверждений этой версии обнаружено не было", — подчеркнул он.

Именно Чжун Наньшань — который в Китае уже стал национальным героем — первым подтвердил: вирус передается от человека к человеку. В то время как местные чиновники утверждали, что ситуацию со вспышкой контролируют.

"Местные власти не хотели говорить правду. В самом начале они молчали, и тогда я сказал, что, возможно, у нас заражается большее количество людей", — рассказал ученый.

После этого доклада в Пекин Китай тут же начал масштабную противовирусную операцию. С тех пор в случае даже малейшей вспышки — местных чиновников здесь тут же увольняют за то, что не справились, а целые города закрывают на карантин.

На прошлой неделе так произошло в Цзилине, где выявили всего-то несколько случаев заражения. И четырехмиллионный город тут же заблокировали.

Китай по-прежнему живет в страхе повторения эпидемии. Отчего манипуляций со статистикой заболевания — утверждает академик Чжун — быть не может. И обвинения Вашингтона — абсурдны. Тем более, когда в качестве рычага Белый дом пытается давить на Китай экономически.

Как и год назад — в разгар торговой войны — в качестве мишени выбрал китайских IT-гигантов. По традиции обвинил в шпионаже. На что пользователи китайской техники ответили вирусным роликом. Наглядно показав, чем это обернется для техники американской.