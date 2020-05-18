Воробьев: в Подмосковье стабилизировалась ситуация с COVID-19

18.05.2020, 21:40, Новости дня

Ситуация с коронавирусом COVID-19 в Московской области стабилизировалась, сообщил в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 24" губернатор региона Андрей Воробьев.

Он отметил, что наибольшее число госпитализаций в Подмосковье было на прошлой неделе. Также за этот период было выписано и больше всего пациентов после лечения.

"Сейчас аккуратно говорим, что ситуация стабилизировалась. В Москве это произошло чуть раньше. У нас — волна, поэтому чуть позже", — пояснил Андрей Воробьев.

Губернатор Подмосковье подчеркнул, что надеется увидеть на текущей неделе с 18 по 25 мая спад заболеваемости коронавирусной инфекцией. Это позволило с 18 мая в Подмосковье выйти на работу 350-500 тысячам человек.

В Московской области начинают работать промышленные предприятия. Также снимается с паузы бюджетное, жилое и коммерческое строительство, подчеркнул подмосковный губернатор. В Подмосковье и после 18 мая продолжает действовать режим электронных пропусков. Вся непродовольственная торговля, в том числе и торговля стройматериалами, продолжает осуществляться в удаленном формате

Всего на 18 мая в Подмосковье зафиксировано 28 тысяч 290 случаев заболевания COVID-19. За сутки в Подмосковье выявлен 921 новый случай заболевания.

Андрей Воробьев носит маску на лице и призывает всех поступать так же. Перчатки и маска – это защита окружающих от коронавируса.

"Мы живем в новой реальности. И это теперь надолго. Но маски и перчатки позволят эпидемситуации не откатиться назад", — подчеркивает подмосковный губернатор.