 

В МИД прокомментировали обвинения в адрес Apple насчет сотрудничества с Россией

18.05.2020, 21:40, Новости дня

Обвинения генпрокурора США насчет сотрудничества Apple с Россией вызывают только снисходительную улыбку. Так прокомментировал происходящее директор департамента международной информационной безопасности МИД страны Андрей Крутских.

По словам представителя ведомства, масштаб антироссийских обвинений достиг в Штатах очередной фазы под названием "бей своих, чтобы чужие боялись". Крутских отметил, что такое поведение плохо характеризует США.

Представитель МИД рассказал, что они уже на всех уровнях неоднократно предлагали Америке сесть за стол переговоров и прояснить все взаимные претензии, выработать алгоритм конструктивного разбора всех ситуаций. Крутских считает, что в США до этого пока не созрели, зато готовы к тому, чтобы начать поднимать руку на своих бизнесменов в киберсфере, сообщает РИА Новости.

Ранее американский генпрокурор Уильям Барр заявил, что Apple якобы сотрудничает с Россией и Китаем. Такое предположение он объяснил тем, что компания не помогает правоохранительным органам США в поимке преступников, зато содействует Москве и Пекину.



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