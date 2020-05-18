Мнение: Плохому игроку команда мешает

18.05.2020, 21:33, Разное

В интернете народ рассказывает, как нам обустроить Россию. Я пишу “народ”, так как эти суровые товарищи на полном серьёзе делят россиян на народ и на врагов народа. Рецепт у них прост: “народ” должен собраться вместе, посадить классовых и расовых врагов в лагеря, а их имущество разделить между собой. Мысль о том, что евреи и бизнесмены тоже являются народом, даже не приходит этим товарищам в голову. В их понимании народ – это жилистый пролетариат в промасленных робах, который имеет безусловное право обходиться с условным дизайнером или баристой как с недочеловеком. Вопросы “можно ли грабить других людей”, “можно ли сажать инакомыслящих в лагеря”, “можно ли делить граждан на высший и низший сорта” даже не ставятся. Ставится только вопрос “как бы нам половчее всё провернуть, чтобы забрать у этих недочеловеков имущество и принудить их к рабскому труду в нашу пользу”.

Как сказал классик, недостаток образования может заменить только одно – добродушие. В реальной жизни, увы, получается наоборот. Чем хуже человек знает историю, чем больше каши у него в голове, тем сильнее он тоскует по массовым расстрелам.

Здравые умы обычно пытаются достучаться до инстинкта самосохранения этих “реформаторов”, объяснить им, что сажать в лагеря и расстреливать будут в первую очередь их самих. Наверное, это правильно. Если человек не читал правильных книжек и не понимает нутром, почему убивать людей нехорошо, удержать его от варварства может только шкурное осознание последствий. Вместе с тем у меня за годы чтения “Живого Журнала” выработалась уже аллергия на слово “народ”. Опыт подсказывает, что тот, кто пытается говорить от имени народа, почти сразу начинает рассказывать, что у народа есть враги, с которыми непременно нужно расправляться самым беспощадным образом.

Капитализм хорош тем, что в нём не заложена эта бомба, у нормального жителя капстраны нет никаких врагов, которые мешают ему жить. Если только гражданин не ставит сам себя вне общества, пытаясь устроить революцию или ещё как-нибудь навредить стране, он волен делать всё, что ему заблагорассудится, пользуясь полным уважением окружающих. Даже наивные коммунисты имеют право сколачиваться в коммуны и вести совместное хозяйство в соответствии со своей неприятной религией: закон поддерживает их, предусматривая такую форму собственности, как производственный кооператив.

Возвращаясь к теме спортивных состязаний, которую мы на днях обсуждали: у многих слабых игроков есть характерная черта, мешающая и им, и команде. Вместо того, чтобы сосредоточиться на собственной игре, они прямо во время матча пытаются учить других, как надо играть. Получается двойной психологический выигрыш: во-первых, можно отвлечься от сложной задачи улучшить собственную игру, а во-вторых, можно заранее назначить виновного в провале команды.

В интернете ситуация аналогичная. Вопрос “как нам обустроить Рабкрин” обычно перерастает из конструктивной беседы о текущих событиях в попытки отдавать незнакомым людям дурацкие приказы. Представьте себе защитника в футбольной команде, который бегает по полю и кричит: “Нападающий, обходи противников сбоку! Вратарь, прыгай проворнее, ты должен ловить мяч!”. В перерыве другие игроки справедливо укажут ему, что они не первый год играют в футбол, и потому не нуждаются в глупых советах посредственного игрока. В интернете иначе: целые сообщества находят утешение в том, чтобы прятаться от собственных дел в безуспешные попытки управлять родным государством.

Радует меня одно – реальной власти у таких мечтателей нет и не предвидится, во всяком случае, в России. Когда очередной коммунист методично объясняет в комментариях, почему зажиточных крестьян надо было убивать в тридцатые годы вот прямо вместе с жёнами и детьми, я понимаю, что мне очень повезло родиться в 1978, а не в 1888 году.