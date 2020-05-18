 

США поставят РФ 200 аппаратов ИВЛ

18.05.2020, 21:30, Новости дня

США бесплатно передадут РФ 200 аппаратов ИВЛ в ответ на просьбу помочь в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, сообщил высокопоставленный представитель администрации США.

«В ответ на просьбу президента (Владимира) Путина о помощи президент (Дональд) Трамп предложил передать в дар и отправить 200 аппаратов ИВЛ российскому народу. Эта отправка представляет собой быструю реализацию этого предложения», – передает его слова РИА «Новости».

7 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин в ходе телефонного разговора принял предложение направить РФ аппараты ИВЛ.

В апреле глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о признательности Трампа Москве за помощь в борьбе с коронавирусом.



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