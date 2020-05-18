Мнение: М-да, ребята серьёзно поковырялись в проблеме COVID-19

18.05.2020, 21:24, Разное

Если посмотреть передачу «Человек и Закон» и «Короновирус-его цель и хозяева» вроде там и там факты, но, во-первых, по объёму и по аналитике они, конечно, несопоставимы. Но, надо отдать должное, Пиманову материал он выпустил на полтора месяца раньше.

Многие не смотрят видео, поэтому приведу краткое содержание, которое уже само по себе интригует к просмотру. Вообще это всё ещё надо бы и переварить. Лично у меня общее впечатление создалось впечатление такое, что американцы придумали, как переиграть Китай, я кстати, высказывал одну из версий, думаю, она перекликается с ниже предложенным видео. Повторюсь, суть в том, что за счёт большего потенциала потребления, при остановки глобальных коммуникаций и обособления государств, выигрывает США и отсюда всё и разворачивается. Концепцию «Града на холме» никто не отменял.

Сергей Кургинян, ранее уже обращавший внимание на возможные крайне негативные последствия антикоронавирусных мер для образования, начал очередной выпуск с цитирования представителя российской элиты. Тот заявил, что возможность очного образования, дающего социальный опыт и формирующего личность, останется вскоре лишь у немногих избранных. Кургинян подчеркнул, что если вирус кем-то делался, то как раз для супергосподства меньшинства и суперподчиненности превращаемого в слизь большинства. Кургинян привел публичные высказывания многих ученых и врачей, которые приходят к выводу, что официальная информация о коронавирусе не соответствует действительности, и что проблема ковида, вероятно, переоценена. Так, профессор Стэнфорда Джон Иоаннидис утверждает, что и через три месяца эпидемии ни в одной стране нет надежных сведений о распространенности заражения. Это фиаско доказательств создает неясность в отношении установления летальности вируса. Ученые утверждают, что у подавляющего большинства зараженных симптомы не проявляются. А среди тех, кто умер якобы в результате заражения, при ближайшем рассмотрении трудно обнаруживаются «молодые и здоровые»: часто имеют место предпосылки в виде недиагностированных ранее заболеваний. Отдельный важный вопрос – учет смертей с обнаруженным коронавирусом. Так врач и сенатор США Скотт Дженсен назвал бредом указание причины смерти «COVID-19», пояснив, что такой диагноз очевидным образом финансово мотивирован, а также представил медицинские инструкции крайне любопытного содержания. Кургинян показал, какая борьба разворачивается на фоне пандемии и в преддверии выборов в США. Так, национальный университет в Фэрбенксе на Аляске представил полные исследования падения здания 7 Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года, не оставляющие камня на камне от официальной версии. Сторонники Трампа считают, что это будет одним из орудий его предвыборной компании против так называемого «глубинного государства». Другим же орудием, полагают они, станет сотрудничество с общественниками и экспертами, считающими коронавирус биологическим оружием американских спецслужб, ударившим по позиции Трампа. Ведь его сейчас непрерывно обвиняют в бездействии против эпидемии, об опасности которой американские спецслужбы говорили с ноября. Одновременно СМИ и эксперты обсуждают фигуру Пенса, набирающего популярность, сопоставимую с президентской. Но весь противостоящий Трампу фронт гораздо масштабнее. Кургинян рассказал о давно созданной в США системе непрерывного управления, когда в случае смерти или недееспособности трех главных политических фигур в стране всю полноту власти получают военные. Политолог уверен, что нет ничего бредового в гипотезе, что данная система может быть задействована в условиях искусственно созданной чрезвычайной ситуации. Кургинян показал корни системы тотального карантина, которая на наших глазах развернулась во всех странах, хотя некогда была разработана для карантинной защиты военных баз США за рубежом. После событий 11 сентября Дональд Рамсфелд, министр обороны при Буше-младшем, попытался распространить эту систему на все население США. Однако этому воспротивился институт Джона Хопкинса и лично профессор Дональд Хендерсон, много лет руководивший международной группой по борьбе с оспой. До сих пор данная система самоизоляции, которую Хендерсон сотоварищи назвали подобием абсолютного тоталитаризма, никогда масштабно не использовалась. Но ее инженеры рассматривали эту систему в глобальном масштабе как позволяющую переформатировать мир таким образом, чтобы позиция США резко усилилась, а Китай был отброшен. В финале Кургинян рассказал об авторитетнейшем американском ученом-химике Чарльзе Либере, арестованном ФБР в январе. Либер подозревается в передаче Китаю биологического оружия, в том числе вируса, вызывающего COVID-19. Наличие таких Либеров и тех, кто готов их использовать в своих целях – вот что такое угроза для человечества в наше время. А значит, нельзя отмахиваться от любых трактовок «ковидных» историй, даже тех, которые на первый взгляд кажутся избыточными.

Чем удобно видео, у него есть разбивка по началу освещаемой темы. Кстати, была затронута тема России, наши просто пешки, ничего не решающие в этой игре. Самое интересное ещё впереди. Продолжение аналитики следует.