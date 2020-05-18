 

«Требует неотложных мер»

18.05.2020, 21:18, Разное

Путин поручил МЧС и Минобороны подключиться к борьбе с коронавирусом в Дагестане.

Президент Владимир Путин поручил МЧС, Минобороны и Минздраву оказать дополнительную поддержку Дагестану в борьбе с коронавирусом. Как передает ТАСС, соответствующие указания глава государства дал во время совещания с руководством и представителями общественности региона.

«Мы, конечно, как и прежде, будем заниматься всеми регионами Российской Федерации в связи с коронавирусной инфекцией, но ситуация в республике Дагестан сложная и требует, конечно, дополнительных и неотложных мер», — пояснил глава государства.

Так, он поручил МЧС провести масштабную санитарную обработку общественных мест в республике. Путин уточнил, что особое внимание специалистам нужно уделить социальным учреждениям, больницам, поликлиникам и другим местам, связанным с посещением людей.

Одновременно с этим силы министерства обороны должны начать строительство нового медицинского центра. По прогнозам президента, медучреждение в будущем сможет принять около 200 пациентов. Как напомнил глава государства, министерство здравоохранения, в свою очередь, должно не только проработать план по выходу из трудной ситуации в Дагестане, но и обеспечить регион дополнительными тест-системами, лекарствами и оборудованием.

Сейчас в регионе сложилась сложная ситуация с распространением коронавируса: им заразились 3460 человек, а число летальных исходов, по официальным данным, достигло 29. Одновременно с этим в регионе фиксируют большое число смертей от «внебольничной пневмонии», в результате которой, по словам главы регионального Минздрава Джамалудина Гаджиибрагимова, скончались более 650 человек. Гаджиибрагимов уточнил, что в медучреждениях региона с коронавирусом и пневмонией лежат более 7 тысяч пациентов.

По числу заболевших республика пока находится на пятом месте после Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Нижегородской области: в этом рейтинге учитываются лишь официальные цифры Роспотребнадзора. Путин объяснил большое число умерших поведением жителей Дагестана, которые, по его мнению, не соблюдают режим самоизоляции и поздно обращаются к врачам за помощью. Положение усугубляется и тем, что охват тестированием на коронавирус в республике, по данным Роспотребнадзора, вдвое меньше нормы.

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Источник: Новая газета



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