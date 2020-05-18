 

Мирового судью в Татарстане заподозрили в торговле наркотиками

18.05.2020, 21:16, Новости дня

В Зеленодольском районе Татарстана задержали мирового судью, который, по данным СМИ, перевозил в автомобиле крупную партию наркотиков.

Как пишет «Комсомольская правда», полицейские узнали о готовящейся сделке – планировалась продажа крупной партии наркотиков в Зеленодольском районе Татарстана. Подозреваемых выследили и решили задержать вместе с покупателями – после того, как вещества заберут из тайника.

Забирать наркотики приехали двое мужчин. Они вышли из автомобиля, скрылись в лесополосе, а когда вернулись, бросили что-то на заднее сиденье. Когда предполагаемых покупателей задержали, пассажир предъявил удостоверение мирового судьи участка Ново-Савиновского района Казани. По информации издания, водитель оказался сотрудником МЧС, информирует телеканал «360».

Правоохранители обнаружили на заднем сидении автомобиля сверток с 80 полиэтиленовыми пакетами. Их содержимое направили на экспертизу, чтобы установить точный вес и состав найденного вещества.

Начальник отдела по взаимодействию со СМИ и общественностью Верховного суда Татарстана Наталья Лосева рассказала участвовавший в инциденте мужчина больше не является мировым судьей. Однако информацией о задержании бывшего мирового судьи из-за ситуации с наркотиками Лосева не владеет.

По данным СМИ, судья планировал заработать на продаже наркотиков, чтобы покрыть долги. Источник уточнил, что пожарного на время расследования отправили в СИЗО. Однако чтобы привлечь к ответственности судью, требуется согласие Высшей квалификационной коллегии судей России.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04 / Independent – подмосковная пробка из машин скорой помощи напугала интернет

02.04 / ФСБ задержала в Крыму подозреваемых в попытке примкнуть к террористам в Сирии

31.03 / Рада разрешила продажу земли, число заболевших COVID-19 в Украине выросло до 645. Главное за день

10.04 / В Иркутской колонии произошел бунт из-за избиения заключенного

18.05 / Япония официально вступила в рецессию

30.04 / В штабе ООС заявили, что база, на которой нашли “масштабный схрон” оружия, уже два месяца под охраной военных

08.04 / Анонсировано совещание Путина с губернаторами по коронавирусу

20.04 / В канадском городе Портапик мужчина застрелил не менее десяти человек

07.04 / Посол РФ в США: число подавших заявку на возвращение в Россию не набирается и на один самолет

10.04 / Минобороны Чехии «не смогло пойти навстречу» Шойгу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска