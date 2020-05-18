Власти Подмосковья выделили 3,5 млрд рублей на выплаты медикам

18.05.2020, 21:16, Новости дня

На региональные выплаты специалистам, работающим с коронавирусными больными, а также с больными с пневмониями и ОРВИ, в Подмосковье выделено 3,5 млрд рублей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что поручения президента делается все, чтобы каждый медик получил все три выплаты, пишет РИА «Новости».

«Там везде есть нюансы, но ключевое, что все деньги, это 1,9 млрд рублей федеральных денег, доведены до ЛПУ, до больниц, госпиталей, поликлиник. И 3,5 млрд рублей – это региональные деньги, это более широкие списки, те, кто работает не только с COVID, а также с пневмонией, ОРВИ, внебольничной пневмонией», – отметил Воробьев в интервью каналу «Россия 24».

Кроме того, губернатор выразил надежду, что «на этой неделе мы увидим спад по заболеваемости коронавирусом».

По его словам, в Подмосковье достаточно большое количество госпитализаций – максимальное было на прошлой неделе, как и максимальное число выписок.

«Сейчас аккуратно мы говорим, что ситуация стабилизировалась. В Москве это произошло чуть раньше. У нас волна, поэтому чуть позже. И я очень надеюсь, что эта неделя, мы увидим спад», – подытожил Воробьев.

Напомним, почти 123 тыс. медработников уже получили на сегодняшний день стимулирующие выплаты. Регионы доначислят стимулирующие выплаты медикам за работу с пациентами с коронавирусом в течение ближайших суток.

Ранее премьер Михаил Мишустин заявил, что замечания президента Владимира Путина по выплатам медикам необходимо устранить до вторника, а также высказался о попытках региональных чиновников рассчитывать надбавки медикам в зависимости от отработанных часов или смен.