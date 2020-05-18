Перешедшие на удаленную работу россияне начали массово толстеть

18.05.2020, 21:15, Разное

Почти каждый четвертый россиянин, перешедший на удаленную работу, прибавил в весе. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного среди трех тысяч жителей страны в возрасте от 18 лет и старше.

Согласно результатам исследования, поправились 24% опрошенных, в то время как о похудении сообщили в два раза меньше респондентов (12%). Однако более половины (51%) участников заявили, что не увидели значительных изменений массы тела, сообщает “Интерфакс”.