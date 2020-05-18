 

Против Кучмы и главы офиса Зеленского завели дело о госизмене

18.05.2020, 21:08, Новости дня

Служба безопасности Украины завела уголовное дело против экс-главы государства, представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы и главы офиса президента Украины Андрея Ермака по статье о совершении государственной измены.

«СБУ наконец-то открыл целлюлозу по факту совершения государственной измены «отдельными представителями украинской делегации» по переговорам в Минске. Жаль, что СБУ стыдно называть фамилии указанных в моем обращении «отдельных представителей», потому что речь идет о главе офиса президента Андрея Ермака и втором президенте Украины Леониде Кучме», – написал в Facebook нардеп от партии «Европейская солидарность» Владимир Вятрович.

Между тем, по данным опросов, лучшим президентом независимой Украины жители страны считают Леонида Кучму, который управлял государством с 1994 по 2005 год. 



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