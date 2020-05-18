Мнение: О том, кто преподнёс СССР победу на Курской дуге

18.05.2020, 21:06, Разное

Мало кто оспорит, что именно #победа в танковой баталии на Курской дуге в 1943 году стала моментом перелома всего хода Великой Отечественной войны, да и Второй мировой тоже. Но благодаря кому она стала возможна?

Не умаляя ни подвига советского солдата, ни стратегического таланта верховного командования, нужно сказать вот о чём. Едва ли не решающим фактором успеха стало заблаговременное знание советского руководства о планах немецкой операции «Цитадель». Причём знание детальное и точное – направление ударов, состав и дислокация сил вермахта, расположение аэродромов люфтваффе. Это позволило нанести упреждающий удар в самом начале немецкого наступления.

Но откуда у #СССР появились эти планы?

Версии разнятся. По одной, черновик плана под кодовым названием «Цитадель» за два дня до утверждения его Адольфом Гитлером оказался… на столе у Иосифа Сталина благодаря деятельности Рудольфа Рёсслера – самого высокооплачиваемого агента советской разведки за всю Вторую мировую войну. По другой, об операции «Цитадель» сообщил советский разведчик (а точнее – ликвидатор) Николай Кузнецов. По третьей, откровенно говоря, не выдерживающей никакой критики, главную информацию сообщил… перебежчик, солдат 168-й пехотной дивизии: якобы именно он предупредил, что наступление назначено на рассвете 5 июля 1943 года.

Но даже если всё это принять за правду, добытая таким образом информация была в лучшем случае неполной и фрагментарной. А советское командование знало все германские наступательные планы весьма точно. Откуда?

Для ответа на этот вопрос придётся вернуться на несколько лет назад. Ещё до войны англичане начали амбициозный проект «Ультра», в рамках которого не просто взломали немецкие и японские шифры, но раскрыли саму их систему. Благодаря чему английский генштаб с 1942 года знал практически все планы немецкого командования.

В рамках проекта «Ультра» стало известно и о подготовке операции «Цитадель». Десятки, если не сотни шифротелеграмм вермахта и люфтваффе, посвящённые предстоящему развёртыванию сил и средств под Курском, ложились на стол британского командования. И… параллельно оказывались на столе у российского руководства. Можно сказать, оно в режиме реального времени наблюдало за развёртыванием немецких войск. Остальное уже было делом штабной техники…

О путях передачи Советскому Союзу этой ценнейшей информации долгое время молчали на всех уровнях. Есть версия, что её отправлял в Москву Джон Кэрнкрос, завербованный советской разведкой член Кембриджской пятерки. Но это пока лишь наиболее вероятная гипотеза. Даже когда начали раскрываться многие архивы секретных служб, некоторые папки тех лет так и остались «под грифом». Быть может, кое-что станет известно ещё лет через 25, к 100-летию Победы. Но не исключено, что всей правды о тайных героях мы не узнаем никогда.

Однако про одну связанную с этим деталь не рассказать невозможно.

Когда в Англии в 1938 году решили основать школу шифровальщиков и взломщиков шифров, было принято решение, что размещаться она должна в Блетчли. Выбор был сделан из соображений логистической и телеграфной связи с другими регионами страны. Но у правительства не нашлось денег на покупку недвижимости в этом месте. И проект встал.

Тогда сэр Хью Синклер, адмирал, руководитель MI6, просто… купил поместье Блетчли-парк (двухэтажный особняк и 23 гектара земли для размещения лабораторий, аудиторий, офисов и т.п.) за свои средства, чтобы проект мог стартовать. Обошлось это в 6 тыс. фунтов стерлингов. Сам он, к слову, никакой выгоды от этой покупки не получил. Даже потраченное ему не компенсировали. Но сэр Хью очень хотел, чтобы проект состоялся – и тот обрёл жизнь.

Именно в Блетчли спустя несколько лет англичане из «Боффинс и Дебс» не просто взломали знаменитую немецкую «Энигму», но создали бомбу, позволяющую дешифровывать сообщения противника даже при смене параметров машины. Это также было частью проекта «Ультра». Помимо того в его рамках были вскрыты шифровальные машины Лоренц SZ 40/42, которые использовались германским верховным командованием. В том числе и при подготовке операции под Курском…

По мнению тогдашнего британского премьера Уинстона Черчилля, война была выиграна благодаря проекту «Ультра». Главком Западным фронтом союзных сил и будущий президент #США Дуайт Эйзенхауэр в 1945 году сказал, что «Ультра» оказалась решающей для победы союзников. С советской стороны подобных оценок, понятное дело, не прозвучало.

А как изменился бы весь ход мировой истории, если бы в 1938 году сэр Хью Синклер пожадничал?