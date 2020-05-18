 

Уже 547 нефтяников заразились коронавирусом на месторождении Тенгиз в Казахстане

18.05.2020, 21:05, Новости дня

Печать книг, журналов, брошюр, бланков и учебных пособийВ Казахстане за последние сутки выявили коронавирус еще у 84 работников месторождения Тенгиз в Атырауской области, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Количество заболевших нефтяников достигло уже 547 человек.

“Еще двое заболевших – женщины 1986 и 1997 годов рождения. Это санитарка и лаборант областной больницы, прикомандированные в провизорный стационар”, – сообщили в штабе. 

17 апреля у одного из рабочих в вахтовом поселке компании “Тенгизшевройл”, которая разрабатывает Тенгизское нефтегазовое месторождение, обнаружили коронавирусную инфекцию;
Утром 20 апреля примерно 500 работников “Тенгизшевройла” отказались выходить на работу, боясь заразиться на производстве, власти объявили о массовом тестировании рабочих; 
К 30 апреля с месторождения эвакуировали более 10 тысяч человек, всего планировалось вывезти 17 тысяч сотрудников;
В начале мая заразившихся коронавирусом нефтяников было 160 человек, однако с тех пор оно выросло в три с половиной раза.

Сейчас запрещены въезд и выезд на месторождение, кроме машин персонала, а у вахтовых поселков развернуты блокпосты, и организован медосмотр.

Всего в Казахстане заболели коронавирусной инфекцией 6440 человек, за последние сутки было выявлено 283 новых случая. Умерли, по официальным данным, 34 человека.



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