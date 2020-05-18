На золотом руднике под Красноярском выявили 866 заразившихся коронавирусом. Рудник блокирует Росгвардия

18.05.2020, 21:05, Новости дня

В Красноярском крае заразились коронавирусной инфекцией уже 866 работников Олимпиадинского горно-обогатительного комбината, сообщил 18 мая ​Павел Грачев, гендиректор ПАО “Полюс”, которому принадлежит рудник.

“Количество положительных тестов составляет 866. Отрицательных – 2790 на сегодняшний день”, – сказал Грачев. В пресс-службе компании уточнили, что это результаты первичных тестов.

Позднее днем стало известно, что вторичная проверка подтвердила коронавирус у почти 400 сотрудников​ Олимпиадинского ГОКа. “Диагноз [COVID-19] Роспотребнадзор подтвердил уже почти у 400 сотрудников”, – рассказали в пресс-службе правительства Красноярского края.

Остальные ожидают подтверждения диагноза. Уточняется, что у большинства работников болезнь протекает в легкой форме или бессимптомно. Все сотрудники с подтвержденными диагнозами или подозрениями на них помещены в карантин.

“Чтобы обеспечить необходимые условия карантина, в настоящий момент на предприятии разворачивается пункт временного размещения на 737 мест. 560 из них обеспечены “Полюсом”. Еще 177 – администрацией Красноярского края”, – рассказали в пресс-службе компании “Полюс”.

Руководство рудника заявило, что несмотря на крупную вспышку коронавируса, предприятие продолжает работать в нормальном режиме. Общий штат сотрудников комбината – почти шесть тысяч человек.

“Мы работаем как предприятие непрерывного цикла в нормальном режиме. Те сотрудники, здоровые, которые не находятся на изоляции, продолжают выполнять свои обязанности. Формируем фонд новой вахты, который проходит в данный момент обсервацию и сидит на карантине для возможной замены изолированных сотрудников при необходимости”, – рассказал Павел Грачев.

Впервые о заразившихся COVID-19 на золотодобывающем комбинате сообщили 9 мая – их было 82. К 13 числу их стало уже более 300. Прямо на предприятии развернули мобильный госпиталь и оборудовали карантинные помещения. Об условиях проживания там недовольные работники рассказали Сибирь.Реалии.

“Нас всех загнали в один спортзал, установили койки в четыре ряда. Расстояние между койками – дай бог протиснуться. Дышать нечем: сами представляете, какие ароматы, когда в одном помещении под 80 мужиков заперли, а мыться негде. Нормально поесть тоже негде – едим на подоконниках. Заснуть от вони и шума невозможно. В туалет очередь. К розеткам очередь. С вахтовой скотинкой никогда особо не церемонились, но это уже перебор. Это не карантин, а ад кромешный”, – рассказал работник завода. Он сообщил, что подходящих для лечения коронавируса медикаментов у врачей нет, и они дают заболевшим только парацетамол.

Издание пишет, что всем сотрудникам Олимпиадинского ГОКа запретили покидать территорию предприятия, которое охраняет Росгвардия. Работники, по их словам, ожидают, что в таких условиях им всем придется переболеть коронавирусной инфекцией.

“Тех, кто сейчас в больницах и на карантине, тоже тестировали, а что толку? Если зараза уже расползлась, перезаразимся все. Это все понимают, и у людей уже нервы сдают. Чтобы мы бунт не подняли, пригнали Росгвардию, – рассказал журналистам один из сотрудников. – Окружили как в зоне, повсюду патрули. Скоро стрелять на поражение при попытке побега разрешат. А, может, уже разрешили”.

Присутствие патрулей полиции на руднике подтвердили в администрации “Полюса” – там заявили, что это делается в соответствии с разрешенными мерами по недопущению распространения коронавируса.

В Северо-Енисейский район Краснодарского края уже перебрасывают военных для помощи в борьбе с коронавирусом –самолетами военно-транспортной авиации доставили личный состав и специальную военную технику 100-го отдельного полка материально-технического обеспечения Вооруженных сил России.