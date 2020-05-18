Мнение: Призрак казаков у римских фонтанов

18.05.2020, 20:57, Разное

О подоплеке "разоблачений" путешествия российских военных специалистов в Италию для борьбы с эпидемией коронавируса.

Призрак казаков у римских фонтанов

На прошлой неделе из Италии в Россию вернулись специалисты российского Министерства обороны, которые помогали этой стране в борьбе с эпидемией коронавируса. Гуманитарная помощь, с благодарностью принятая большинством итальянцев, стала поводом для настоящей истерики в ряде итальянских СМИ. Давайте попробуем прояснить причины, по которым некоторые персонажи публично заявляли о «ненужности» российской помощи. Выглядело это особенно странно, даже дико, на фоне того, что ни Евросоюз, ни тем более США никакой значимой помощи Италии как раз не оказали.

Напомним, в конце марта на Апеннинах приземлились 15 самолетов, доставившие около 100 российских военных вирусологов и эпидемиологов, восемь врачебно-сестринских бригад, оборудование для диагностики и дезинфекции. Российские специалисты работали в наиболее сильно пострадавших от эпидемии районах Италии — провинциях Бергамо и Брешия северной области Ломбардия. Они проводили дезинфекцию в домах престарелых, постояльцы которых особенно уязвимы перед коронавирусом. Российские медики вместе со своими итальянскими коллегами круглосуточно, в три смены, работали в полевом госпитале, развернутом в Бергамо. Благодарность России за оказанную помощь выразили губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана, министр иностранных дел Луиджи Ди Майо, мэры городов Ломбардии. Итальянцы пишут в соцсетях слова благодарности российским медикам.

На этом вроде бы однозначном фоне скандал вызвала серия статей в итальянской газете «Стампа», автор которых утверждал, что 80 процентов привезенных россиянами грузов составляет оборудование для дезинфекции и санобработки, которое якобы бесполезно для борьбы с коронавирусом (судьба людей в пораженных вирусом домах престарелых, очевидно, не в счет). Автор также прозрачно намекнул, что российские военные приехали в Италию шпионить. В России у понятной части общественности выпад итальянской газеты вызвал всплеск, назовем это так, оппозиционного энтузиазма. Основанную на анонимных цитатах публикацию активно приводили в качестве «доказательства» того, что российская гуманитарная миссия в Италии — не что иное, как «кремлевская пропаганда». Но давайте разберемся, откуда вообще уши растут.

Дело в том, что разоблачительный пафос «Стампы» был направлен не столько против Москвы, сколько против правительства Италии, которое, согласно логике автора статей, допустило в страну стратегического противника. Ведь российские специалисты прибыли по приглашению ее премьер-министра Джузеппе Конте. Верность западным альянсам, в первую очередь блоку НАТО, со времен «холодной войны» была важным фактором легитимации для итальянских политиков. В 1948 году в Италии проходили первые послевоенные парламентские выборы. Соперниками были Христианско-демократическая партия, пользовавшаяся поддержкой Ватикана и США, и коалиция Коммунистической и Социалистической партий, поддерживавших связи с СССР. Притчей во языцех стало предупреждение, которое итальянские приходские священники повторяли во время кампании: «Если победят левые, то казаки будут поить своих коней из фонтанов на площади Святого Петра»! «Стампа» сегодня использует тот же прием, чтобы бросить тень на внешнеполитические шаги правительства. Не секрет, что эта газета и ее владельцы предпочитали бы видеть во главе него традиционных левоцентристов, а не антисистемных политиков, пришедших к власти на волне недовольства избирателей традиционной политической и социальной элитой.

Премьер Италии Джузеппе Конте и глава МИД Луиджи Ди Майо являются представителями протестного движения «5 звезд», на выборах в марте 2018 занявшего первое место. Оно сформировало правительство с партией «Лига», «коньком» которой стала борьба с нелегальной иммиграцией. Итальянская и международная пресса обвиняла лидера «Лиги» Маттео Сальвини, в то время — главу МВД, в связях с Россией, в том, что он служит «проводником российского влияния в Европе». В середине 2019-го коалиция распалась, и движение «5 звезд» образовало коалицию с Демократической партией — основной левоцентристской силой страны.

Важно также упомянуть, что автор антироссийских статей в «Стампе», журналист Якопо Якобони, является экспертом Атлантического совета — исследовательского центра, действующего при руководящих структурах НАТО. Атлантический совет регулярно публикует доклады, посвященные описанию «угроз», которые Россия представляет для альянса везде, где только можно, — на Украине, в Прибалтике, в Западной Европе. Якобони был одним из авторов недавнего доклада Атлантического совета «Троянские кони Кремля 2.0», посвященного предполагаемому российскому влиянию в Европе. В качестве примеров такого «подрывного» влияния в докладе приводятся призывы «5 звезд» и «Лиги» к снятию санкций против России. В общем, персонаж вполне понятный и на вкус, и на запах.

Стоит также вспомнить, что «Стампа» принадлежит семейству Аньелли, владельцам автоконцерна FIAT-Chrysler. Большая часть оборота объединенной автокомпании приходится на долю США, так же как и вся ее прибыль (итальянские автомобильные заводы прибыли семье Аньелли не приносят). В период кризиса американского автопрома в 2008–2010 годах, вызванного мировым финансовым шоком, Chrysler удержался на плаву благодаря финансовой помощи американского правительства. Надвигающийся мировой экономический кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, грозит новыми проблемами всей американской экономике, в том числе автопрому. Если возникнет нужда в выделении новых средств на спасение отдельных отраслей, решения будут приниматься федеральным правительством США, однако условия помощи должны быть одобрены конгрессом, члены которого настроены в большинстве своем антироссийски. В непростой экономической ситуации семейству владельцев FIAT-Chrysler важно иметь хорошие отношения с конгрессом и рычаги политического влияния, один из которых — пресса. Итальянские газеты и журналы не единственное приобретение владельцев FIAT-Chrysler в этой сфере. Так, в 2015 году семья Аньелли стала крупнейшим акционером (с 43 процентами акций) влиятельного британского журнала Economist, имеющего также американское издание. О России это издание с «глобалистским» уклоном публикует также исключительно негативные и критические статьи.

Кстати, есть еще одна версия, почему помощь России вызвала столь неадекватную реакцию, и она связана как раз с противостоянием «глобалистов» и «традиционалистов» уже внутри самих США. Впервые в истории российские военные прибыли на территорию страны — члена НАТО. Учитывая традиционно ревностное отношение итальянских политиков к своим союзническим обязательствам по отношению к США, правительство не могло пригласить военных из РФ, не получив дозволения администрации Дональда Трампа.

О том, что подобная санкция была получена, заявил в недавнем интервью итальянской прессе со ссылкой на информированных итальянских официальных лиц Джермано Доттори, эксперт в области стратегии Международного свободного университета социальных исследований (ЛУИСС), одного из самых престижных частных вузов Италии. «Мы живем в эпоху смены парадигм, — сказал он. — Набирают скорость изменения, которые уже происходили, но еще не могли проявиться. Еще несколько дней назад никто не мог представить, что российский военный контингент прибудет в Италию».

«Нет сомнений, что Вашингтон был предупрежден нашим правительством», — считает итальянский политолог. «Положение изменилось в связи с тем, что хозяином Белого дома является политик, не упускающий момента, чтобы попытаться найти общий язык с Россией», — заявил Доттори.

По словам Джермано Доттори, итальянская сторона понимает, что задача российских военных заключается в том, чтобы собрать информацию о штамме коронавируса, поразившего Италию. С этой точки зрения, визит российских вирусологов предстает не только как гуманитарная миссия России в Италии, но и как попытка итальянских властей помочь России в противостоянии эпидемической угрозе.

Антироссийские публикации «Стампы», возможно, отражают конфликт в подходах между нынешней вашингтонской администрацией и традиционным политическим и военным истеблишментом Запада. Конфликта между теми, кто, как во времена «холодной войны», считает Россию главной угрозой, и теми, кто, как Трамп, Конте и Сальвини, полагает, что в наше время для Запада большую опасность представляют иные вызовы — экономическая гегемония Китая, массовая миграция из бедных стран и пандемии таких инфекций, как коронавирус.

Алан Бадов

https://portal-kultura.ru/articles/opinions/326470-prizrak-kazakov-u-rimskikh-fontanov/?fbclid=IwAR0kbJGrsDy5uFp56_8gmtyYYs1XQ_PtdqBIaI0NL9bv4J9KASBj1sql_wE – цинк