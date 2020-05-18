 

Минобороны построит в Дагестане медцентр на 200 мест

18.05.2020, 20:53, Новости дня

Минобороны построит Дагестане многофункциональный медицинский центр на 200 койко-мест для оказания помощи пациентам с коронавирусом, сообщило в понедельник ведомство.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны развернуть строительство медицинского центра для больных COVID-19 в Дагестане.

«По поручению Верховного Главнокомандующего ВС РФ Минобороны развернет в Республике Дагестан строительство многофункционального медицинского центра на 200 койко-мест для оказания специализированной медицинской помощи гражданскому населению региона», – цитирует сообщение Минобороны РИА «Новости».

Медцентр будет построен «по типовому проекту Минобороны России, который уже успешно реализован в Хабаровске и подмосковном Подольске» в рамках выполнения госзадачи по строительству 16 многопрофильных медцентров.

В Дагестане зафиксировано 3 тыс. 460 случаев коронавируса, регион занимает пятое место по числу выявленных случаев в России.

Путин ранее поручил Минздраву подготовить план по борьбе с коронавирусом в Дагестане, отметив, что ситуация в республике требует неотложных мер.

Кроме того, президент поручил правительству и Минобороны подумать над возможностью распространения практики быстрого возведения медицинских центров по всей стране.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.03 / Попытки вывезти из Украины медицинские маски прекратились

16.04 / Россияне пожаловались на случаи принуждения к увольнению

19.04 / Коронавирус в США. Число умерших превысило 40 тыс. человек

15.04 / Бунт в колонии Ангарска “срежиссирован извне”, правозащитников “проплатили” – глава Минюста

21.04 / РПЦ подтвердила смерть священника от осложнений после коронавируса

18.04 / Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 700 тыс.

13.05 / Вирусолог объяснил возможность быстрого появления вакцины от коронавируса

02.04 / Число инфицированных коронавирусом в мире достигло миллиона – Университет Хопкинса

21.04 / В Тель-Авиве прошел антиправительственный митинг, демонстранты стояли в двух метрах друг от друга

22.04 / Главы МИД стран “Нормандской четверки” проведут видеоконференцию на следующей неделе – Маас и Кулеба

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска