«И те подарили»: Вера Брежнева удивила поклонников количеством платьев в гардеробе

18.05.2020, 20:53, Разное

Вера Брежнева в своем микроблоге в социальной сети Instagram призналась, сколько нарядов имеется в ее гардеробе. Поклонники удивились, как мало у нее платьев.

Вера Брежнева постоянно поражает поклонников своими яркими и эффектными нарядами, количество которых трудно и сосчитать. Подписчица в комментариях к одной из публикаций певицы в социальной сети Instagram поинтересовалась количеством ее нарядов. Исполнительница ответила, что является обладательницей двух обычных платьев и одного вечернего, предназначенного «на выход». По словам артистки, ей их подарили на день рождения. Все остальные наряды предоставляют специально для выходов. Поклонники артистки были сильно удивлены подобному ответу, не поверив, что у такой знаменитости есть всего лишь три платья. Однако пользователи сети оценили осознанность певицы, отметив, что беря наряды напрокат, она дарит им вторую жизнь, и не покупает бесполезных вещей.

Поклонникам артистки также стало интересно, когда выйдет ее новый альбом. Вера Брежнева поделилась, что его следует ждать после окончания карантина.