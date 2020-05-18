Загитова опубликовала телеграмму от Путина
18.05.2020, 20:53, Новости дня
Фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова, которой в понедельник исполнилось 18 лет, опубликовала текст поздравительной телеграммы от президента Владимира Путина.
«Вы достойно продолжили легендарные традиции отечественной школы фигурного катания и, несмотря на юный возраст, добились выдающихся успехов в спорте, стали обладательницей олимпийского золота, других высоких наград. Уверен, что потрясающая работоспособность, талант и нацеленность на победу — и впредь будут помогать вам и в спорте, и в жизни», – говорится в поздравительной телеграмме от Путина, фото которой Загитова опубликовала в Instagram.
Загитовой в понедельник исполнилось 18 лет.
Отметим, что зимой она сообщила о приостановке своей карьеры, однако на днях была включена в состав сборной РФ на следующий сезон.
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