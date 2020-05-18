“Гладиатор” 20 лет спустя: как сложилась карьера Рассела Кроу, Хоакина Феникса и других актеров культового фильма Ридли Скотта

18.05.2020, 20:50, Разное

Рассел Кроу (генерал Максимус)

Именно в те годы австралийский актер утвердился в качестве голливудской звезды. Судите сами: в 1999 году он был удостоен номинации на “Оскар”, а уже в следующем получил заветную статуэтку в номинации “Лучший актер” за роль Максимуса в “Гладиаторе”. И на следующий год он снова был отмечен номинацией на Оскар – за картину «Игры разума», которую снял режиссер Рон Ховард о жизни Джона Форбса Нэша, лауреата Нобелевской премии по экономике. После “Гладиатора” Рассел Кроу стал одним из самых востребованных актеров. В 2003 году вышла остросюжетная драма режиссера Питера Уира “Хозяин морей: На краю земли”, за роль в которой актер был номинирован на престижную кинопремию “Золотой глобус”. В картине “Нокдаун” Кроу снова снялся у режиссера Рона Ховарда и снова сыграл реальную личность — американского боксёра Джеймса Брэддока. Фильм был трижды номинирован на Оскар и дважды на “Золотой глобус”.

Рассел Кроу в фильме “Гладиатор”

Режиссер “Гладиатора” Ридли Скотт также не терял актера из вида, снимая с ним фильмы на постоянной основе: “Хороший год” (2006), “Гангстер” (2007), “Совокупность лжи” (2008) и “Робин Гуд” (2010). После роли полководца Максимуса Расселу Кроу довелось сыграть немало зачастую самых неожиданных персонажей: он перевоплощался и в библейского Ноя в одноименно фильме Даррена Аронофски, и становился инспектором Жавером в мюзикле “Отверженные”, поставленном по знаменитому роману Виктора Гюго, играл даже отца Супермена в фантастическом боевике “Человек из стали”. В 2015 году Кроу дебютировал как режиссер с картиной “Искатель воды” — и сам же снялся в ней в главной роли. Фильм получил три главных австралийских кинопремии. Среди недавних актерских работ Кроу стоит отметить фильм “Подлинная история банды Келли” (доступен в онлайн-кинотеатрах), в котором он снова сыграл реальную личность. Его персонаж – знаменитый разбойник Гарри Пауэр, воспитавший главного героя фильма, австралийского “Робина Гуда” Неда Келли — хоть и появляется на экране на короткое время, но запоминается надолго.

Рассел Кроу в фильме “Подлинная история банды Келли”

Кстати

Рассел Кроу вполне мог и не сыграть генерала Максимуса. Среди его конкурентов на главную роль были еще два австралийских актера — Мел Гибсон и Хью Джекман. Гибсон отказался от предложения режиссера, поскольку счел себя слишком старым для этой роли (на тот момент ему было 43 года). Помимо них главного героя могли сыграть Том Сайзмор и… Антонио Бандерас!

Хоакин Феникс (Коммод)

Это сегодня имя этого лауреата премии “Оскар” за роль в фильме “Джокер” известно практически всем. 20 лет назад, он был, скорее, актером сериалов, а его заслуги в большом кино были не столь впечатляющими. Именно “Гладиатор” показал талант Хоакина меняться до неузнаваемости. Насколько зрители полюбили персонажа Рассела Кроу, настолько же возненавидели Коммода, сыгранного Фениксом. И именно роль императора Коммода принесла Фениксу первую номинацию на “Оскар”. Дальше карьера актера стремительно набирала ход. В 2005 году была престижна премия “Золотой глобус” и вторая номинация на “Оскар” — за роль певца Джонни Кэша в мюзикле “Переступить черту” (к слову, на съемках этой ленты актер настолько увлекся алкоголем, пристрастием к котороу страдал и его герой, что был вынужден обратиться за помощью к специалистам). В 2012 году — третья номинация на “Оскар” и номинация на “Золотой Глобус” за главную роль в драме “Мастер”. Два года спустя – еще одна номинация на “Золотой Глобус” за выдающуюся работу в драме “Она” в 2014 году. И, наконец, работа с Тоддом Филлипсом над “Джокером”, принесшая Фениксу помимо личного “Оскара” и «Золотой глобус», и премию Британской киноакедемии, и приз Венецианского кинофестиваля.

Хоакин Феникс в фильме “Гладиатор”

Кстати

Неизвестно, как сложилась бы карьера актера, если бы на кастинге “Гладиатора” ему предпочли… Джуда Лоу.

Конни Нильсен (Луццила)

“Гладиатор” открыл широкому зрителю и эту датскую актрису. А подкрепил ее растущую популярность научно-фантастический фильм Брайана де Пальмы “Миссия на Марс”. В активе Нильсен — роли в фильмах “Фото за час” (2002) с Робином Уильямсом, “Загнанный” (2003) с Томми Ли Джонсом и Бенисио дель Торо, а также “База “Клейтон” (2003) с Джоном Траволтой и Сэмюэлом Л. Джексоном”. В 2004 году Нильсен снялась у себя на родине в фильме “Братья”, за который получила награду кинопремии “Бодил” как лучшая датская актриса, а также приз Лучшая актриса Кинофестиваля в Сан-Себастьяне. В том же году она начала встречаться с барабанщиком группы Metallica, этническим датчанином Ларсом Ульрихом. Их союз продлился 8 лет.

Конни Нильсен и Рассел Кроу в фильмеВ кино актрису можно увидеть и сейчас, например, в выходящей в онлайн-кинотеатрах с 19 мая картине “Темное наследство”, которую поставил режиссер фильма “Конченая” Вон Стайн. В этом остросюжетном триллере Конни сыграла вместе с Лили Коллинз и Саймоном Пеггом.

Конни и Лили Коллинз в фильме “Темное наследие”

Джимон Хонсу (Джуба)

Этот уроженец африканского Бенина сыграл в “Гладиаторе” верного соратника Максимуса в гладиаторском ремесле. К началу съемок Джимон уже приобрел определенную известность в кинематографических кругах, сыграв предводителя африканских рабов в фильме “Амистад”. За эту работу Хонсу был номинирован на премию “Золотой глобус”. Сегодня Джимон Хонсу может похвастать двумя номинациями на “Оскар”: за роли в драме “В Америке” (2004) и в триллере “Кровавый алмаз” (2004) с Леонардо ДиКаприо. Среди его недавних работ — “Аквамен” с Джейсоном Момоа в главной роли; “Капитан Марвел” с Бри Ларсон, Сэмюэлом Л. Джексоном и Джудом Лоу, “Шазам!” с Марком Стронгом и Адамом Броуди, а также “Ангелы Чарли” с Элизабет Бэнкс и Кристен Стюарт и “Море соблазна” с Мэттью Макконахи и Энн Хэтэуэй. Последняя картина доступна в онлайн-кинотеатрах и сейчас.

Рассел Кроу и Джимон Хонсу в фильме Ридли Скотта

Хонсу в фильме “Море соблазна”

Кстати

Этого высокого темнокожего мужчину в свое время заметил французский модельер Тьери Мюглер, который и предложил ему работать в модельном бизнесе. И в кино Хонсу попал через съемки в видеоклипах.

Джианнина Фасио, (жена Максимуса)

Эта актриса снялась в 25 фильмах, 11 из которых – ленты Ридли Скотта. Включая, естественно, “Гладиатора”. Скотт снимает Фасио в каждом своем фильме с 1996 года, исключений всего два – «Гангстер» и “Марсианин”. Объяснение этой привязанности режиссера к актрисе широкая общественность получила в 2015 году, когда Ридли Скотт и Джианнина Фасио отправились к алтарю!

Джианнина Фасио и Ридли Скотт, 2018 год