В США подтвердили связь коронавируса и воспалительного синдрома у детей

18.05.2020, 20:48, Новости дня

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) подтвердил связь нового воспалительного синдрома у детей с коронавирусом, сообщил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

«CDC подтвердил связь с COVID-19. Мы предполагали это, но они провели исследование, чтобы подтвердить это на 100%», – передает его слова РИА «Новости».

Де Блазио отметил, что сейчас синдром системного воспалительного ответа выявлен у 145 детей, из них у 67 обнаружен коронавирус или есть антитела. Один ребенок умер.

До этого мэр Нью-Йорка сообщал, что у половины детей, заразившихся коронавирусом, выявлен синдром системного воспалительного ответа.

В Великобритании также сообщалось о росте числа случаев, когда дети попадают в реанимацию с болью в животе и проблемами с сердцем. Это могло быть связано с коронавирусом.