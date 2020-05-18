“Буду заниматься вопросами Крыма и публичной дипломатии”. Джапарова рассказала о своих обязанностях на посту замглавы МИД Украины

18.05.2020, 20:42, Новости дня

Бывший первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова, которая, по словам президента Владимира Зеленского, будет назначена первым заместителем министра иностранных дел Украины, на своей странице в Facebook заявила, что на новой должности будет заниматься вопросами Крыма.

“Заниматься буду несколькими направлениями, в том числе вопросами Крыма и публичной дипломатии. Конечно, назначение крымскотатарской женщины на столь высокий пост является первым в истории этого государства. Да, это соответствующий сигнал. (Все журналисты спрашивают об этом). Да, каждый будет воспринимать этот сигнал по-своему. Точно знаю, что буду работать по совести и приложу максимум усилий, чтобы иметь практические результаты деятельности”, – подчеркнула Джапарова.

Также она уточнила, что официально пока еще не назначена на должность замглавы внешнеполитического ведомства Украины.

“Процедура предусматривает после согласования президентом Украины представление Министерства иностранных дел Украины (которое состоялось сегодня), специальную проверку и в конце концов назначение Кабинетом Министров Украины”, – сказала Джапарова.

Друзі! Мій телефон не вщухає від ваших привітань та побажань сил й наснаги! Звісно, це завжди приємно – мати таку… Posted by Emine Dzheppar on Esmaspäev, 18. mai 2020

18 мая на встрече с представителями крымскотатарского народа Зеленский сообщил, что Джапарова будет назначена первым заместителем министра иностранных дел Украины. Глава государства отметил, что “представители крымскотатарского народа должны быть представлены на высшем дипломатическом уровне”.

При этом законом “О Кабинете Министров Украины” процедура согласования президентом кандидатов на должности заместителей министров не предусмотрена. Так, в п. 2 ч. 7 ст. 21 говорится, что заместители и первые заместители министров назначаются Кабмином по представлению премьер-министра.