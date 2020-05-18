“Детское Евровидение 2020” состоится осенью в Варшаве

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18.05.2020, 20:42, Новости дня

Официально подтверждено, что “Детское Евровидение 2020” пройдет в Варшаве (Польша). Об этом сообщается на странице конкурса в Instagram.

“Будьте готовы “Сдвинуть мир”. После решительной победы Вики Габор с песней Superhero в Гливице в прошлом году мы вернемся в Польшу на “Детское Евровидение 2020″ в ноябре!” – говорится в заявлении.

Организаторы сообщили, что конкурс второй раз подряд пройдет в Польше.

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Get ready to #MoveTheWorld in Warsaw 2020. After @vikigaborofficial’s emphatic win with her song Superhero in Gliwice last year, we’ll be heading back to Poland for #JESC2020 in November! . Click the link in our bio to find out more!

Публикация от Junior Eurovision Song Contest (@junioreurovisionofficial) 16 Май 2020 в 12:26 PDT

На сайте конкурса рассказали, что лозунг этого года “Сдвинь мир” (Move the World) призван напомнить о силе единства.

“В детстве нам кажется, что все важные вещи делают известные люди: ученые, космонавты, спортсмены и актеры. Но это не так: каждый день миллионы людей во всем мире добросовестно исполняют свои обязанности, двигая мир. События последних месяцев показали нам ценность единства, доброты и сотрудничества. Большие музыкальные проекты, такие как песенный конкурс “Евровидение”, важны, поскольку они вселяют оптимизм и надежду”, – говорится в заявлении.

Организаторы также отметили, что лозунг подчеркивает значимость положительных действий для общего блага. 

На “Детском Евровидении 2019” Украину представляла 13-летняя киевлянка София Иванько. С песней The Spirit of Music она набрала 59 баллов и заняла 15-е место.

“Детское Евровидение” – ежегодный международный телевизионный песенный конкурс, в котором принимают участие вокалисты до 15 лет. В отличие от “Евровидения”, в этом конкурсе страна победителя не обязана проводить конкурс, но может делать это по желанию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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