Помпео и Маас обсудили противостояние российской агрессии против Украины
18.05.2020, 20:40, Новости дня
Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник побеседовал с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, обсудив, в частности, совместные усилия по противодействию российской агрессии в отношении Украины.
Как сообщается в официальном заявлении Госдепартамента, двое дипломатов также обсудили борьбу с пандемией COVID-19 и другие области сотрудничества между США и Германией, в том числе противодействие дестабилизирующей деятельности Ирана на Ближнем Востоке.
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Русская служба «Голоса Америки»
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