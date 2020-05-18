 

Помпео и Маас обсудили противостояние российской агрессии против Украины

18.05.2020, 20:40, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник побеседовал с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, обсудив, в частности, совместные усилия по противодействию российской агрессии в отношении Украины.

Как сообщается в официальном заявлении Госдепартамента, двое дипломатов также обсудили борьбу с пандемией COVID-19 и другие области сотрудничества между США и Германией, в том числе противодействие дестабилизирующей деятельности Ирана на Ближнем Востоке.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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