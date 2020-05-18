Барр: расследование истоков «российского дела» не приведет к обвинениям против Обамы

18.05.2020, 20:40, Новости дня

Генеральный прокурор США Уильям Барр не ожидает, что расследование Минюста по поводу действий ФБР в ситуации с вмешательством в выборы 2016 года приведет к выдвижению уголовных обвинений в отношении экс-президента Барака Обамы или бывшего вице-президента Джо Байдена.

«Я не ожидаю, что работа господина Дарема приведет к уголовному расследованию в отношении кого-либо из них, – сказал Барр, имея в виду федерального прокурора Джона Дарема, который изучает истоки расследования о российском вмешательстве в выборы. – Не каждое злоупотребление полномочиями, каким бы возмутительным оно ни было, представляет собой федеральное преступление».

Президент Дональд Трамп в последние недели неоднократно говорил о скандале, который он называет «Обамагейт». По словам Трампа, Обама связан с «крупнейшим политическим преступлением в американской истории». Подтверждения своим словам президент не представил.