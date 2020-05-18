Мнение: Срочная встреча с общественностью

18.05.2020, 20:30, Разное

После заявления министра здравоохранения Дагестана, из которого следовало весьма серьезное несовпадение официальной статистики с реальным положением дел, причем настолько, что впрямую встал вопрос о масштабных манипуляциях и фальсификациях, в ситуацию вмешался Путин, проведя телеконференцию с некой общественностью Дагестана.

Правда, главного ответа на главный вопрос – так что там со статистикой, так и не прозвучало. Был пространный рассказ о том, что положение тяжелое, надо помочь (и МЧС тут же получило команду строить госпиталь на 200 мест – странно, вроде бы нерабочие дни отменены, эпидемия заявлено, что идет на спад, к чему теперь госпиталь?). Было озвучено, что именно в Дагестане почему-то аномально высокий по сравнению с другими регионами уровень "внебольничных пневмоний", но откуда расхождения и каким данным верить, сказано не было.

Полное впечатление, что проблему банально решили заболтать, причем вполне классическим способом – просто навалить на нее кучу дополнительной и ничего не объясняющей информации, отрывочной и несистематизированной. Будут еще вопросы – навалим еще кучу, без проблем.

По всей видимости, проблемы со статистикой реально существуют. В стране идет напряженная борьба двух наметившихся группировок – та, для которой эпидемия и карантин дает возможность использовать введенное явочным порядком чрезвычайное положение для укрепления позиций своих группировок и ослабления позиций конкурентов. И, соответственно, группировка, которая заинтересована в "стабильности" и удержании своих кормовых угодий, которые прямо сейчас под шумок борьбы с эпидемией банкротятся и перехватываются противниками. Поэтому в интересах одних – завышать показатели, в интересах других – занижать. А так как всё перемешано, то данные проходят через целую серию фильтров и обработок. Поэтому первичная информация корректируется по мере продвижения наверх, а наверху она превращается в продукт борьбы за показатели. Понятно, что в разных регионах ситуация отличается, балансы преступных кланов тоже, поэтому уровни фальсификаций могут отличаться в любую сторону и весьма намного.

Итог один – получается, что официальная информация не просто лжива, а даже непонятно – насколько. Собственно, примерно об этом и писали "Нью-Йорк Таймс" и "Файненшнл Таймс", информацию которых громко и с негодованием разоблачали российские чиновники. Скандал приобрел международный уровень, и видимо, поэтому прикрывать его приходится лично Путину, которому говоря откровенно, этот ваш Дагестан до одного места. Тут проблемы посерьезнее есть. Но деваться некуда – резонанс вполне ощутимый. То, что в России его не освещают, никак не означает, что в мире не заметили происходящее.