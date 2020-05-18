В РФ захотели создать аналогичный американскому нефтяной резерв

18.05.2020, 20:30, Новости дня

«Российское Газовое общество» (РГО) обсудило идею создания системы хранилищ стратегического нефтяного резерва страны по запросу Минэнерго России. Предложения направлены замминистра энергетики Павлу Сорокину, сообщил исполнительный директор РГО Роман Самсонов.

«Когда началось обострение на рынке, связанное со сделкой ОПЕК+, мы, естественно, высказывали свои предложения, обсуждение было довольно активное среди экспертов», – передает слова Самсонова «Интерфакс».

По его словам, замминистра прислал официальный запрос в РГО, назвав эту тему актуальной. Сорокин попросил дать предложения «желательно в короткие сроки».

«В этих условиях (пандемии и обвала цен на нефть – прим. ВЗГЛЯД) резко возросло стратегическое значение нефтехранилищ, и в более выигрышном положении оказались те страны, в которых такие системы хранения нефти хорошо развиты, в частности, США и Саудовская Аравия», – говорится в сообщении РГО.

Ранее СМИ сообщили, что американские нефтяные компании, которым не хватает места для хранения сырья в условиях падения спроса, теперь складируют нефть в Национальном стратегическом нефтяном резерве.