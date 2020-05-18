 

Отца Нурмагомедова подключили к аппарату ИВЛ

18.05.2020, 20:30, Новости дня

Отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил источник.

«Его подключили к ИВЛ, родственников не пускают», – передает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

При этом, по его словам, коронавирус у Нурмагомедова-старшего не обнаружен.

Нурмагомедова-старшего госпитализировали в одну из больниц Махачкалы с подозрением на пневмонию, позже он сдал тест на коронавирус и был переведен в столичную больницу.

Сейчас Нурмагомедов находится в тяжелом состоянии и недавно вышел из комы.



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