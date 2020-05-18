Мнение: Отец Димитрий Смирнов идет на поправку. Ферштейн?

18.05.2020, 20:30, Разное

Информация для тех, кто немножко знает батюшку Димитрия Смирнова и осознает, какой это добрый и светлый человек. И юморной, между прочим. Я человек предвзятый. Он мне искренне дорог. И часто очень много нужных и важных слов говорил.

Мой “духовник” – другой батюшка. Но тоже – пастырь что надо.

ТГ-канал Mash два раза наврал про ИВЛ.

Димитрий Смирнов куда лучше, чем им бы хотелось. Сначала, когда они писали, что он под ИВЛ (где выживают 13%), он сурово сообщил журналистам в тот же день “Говорит Москва” по телефону: «На всё молчу, обходитесь без информации из первых рук. Ферштейн?»

Под ИВЛ не говорят – записочки пишут, в лучшем случае. Но было не очень хорошо. И я волновался.

Уже вчера вечером отец Димитрий надиктовал: “Дорогие мои деточки, друзья-молитвенники, братья и сестры, состояние моего здоровья значительно улучшилось. Я еще нахожусь в больнице, но в обычной палате. Температура нормальная, иду на поправку. Сердечно благодарю всех вас за молитвенную поддержку”.

Дай Бог здоровья отцу Димитрию. И тогда, но это опять же для тех, кто понимает, столько детей, которых он опекает, которым помогает, не останутся без поддержки и попечения святого, по-настоящему духовного, отца.

Для меня отец Димитрий Смирнов – это тот, кто содержит на почти все свои деньги школы и помогает сиротам. Вот и все.

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