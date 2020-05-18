 

Технологии: На заводе, где произвели сгоревшие аппараты ИВЛ “Авента-М”, сменилось руководство

18.05.2020, 20:25, Разное

На Уральском приборостроительном заводе, который изготавливает аппараты для искусственной вентиляции легких “Авента-М”, назначен новый временный генеральный директор. 

В концерне “Радиоэлектронные технологии”, куда входит УПЗ, также сообщили о прекращении полномочий временного генерального директора Марата Бадгутдинова и возвращении на эту должность Александра Морозова. Из-за чего произошла смена руководства, в КРЭТ не уточнили. 

Марат Бадгутдинов был назначен на должность 7 мая. Александр Морозов был гендиректором УПЗ в 2011-2017 годах.

В начале мая в двух больницах Москвы и Санкт-Петербурга произошли возгорания аппаратов ИВЛ “Авента-М”, в результате чего погибли шесть человек. Предварительной причиной пожара называют короткое замыкание в блоке питания аппарата. 

После случившегося Росздравнадзор на время прекратил использование аппаратов, произведенных на заводе с апреля 2020 года. Следственный комитет России проводит проверку УПЗ, в частности, следователи проверяют документы на производимые аппараты ИВЛ. 

Уральский приборостроительный завод входит в концерн “Радиоэлектронные технологии”, который, в свою очередь, входит в структуру госкорпорации “Ростех”. УПЗ является одним из основных поставщиков ИВЛ в российские больницы. До пандемии коронавируса завод мог производить примерно 10 аппаратов в сутки, но после начала роста заболеваемости и повышения спроса руководство захотело увеличить производство в десятки раз.

 



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