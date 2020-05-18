Антитела пациента после “атипичной пневмонии” нейтрализовали коронавирус SARS-CoV-2

18.05.2020, 20:21, Разное

Антитела, которые были выделены у пациента, перенесшего тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС) в 2003 году, могут подавлять способность нового коронавируса SARS-CoV-2 заражать людей. Это показало исследование, которое было проведено в лабораторных условиях, in vitro. Его результаты опубликованы в Nature.

Крупная вспышка ТОРС («атипичной пневмонии») была зафиксирована в 2003 году, но это заболевание не получило такого распространение, как COVID-19. Ее возбудитель – коронавирус SARS-CoV – близок по строению и свойствам новому коронавирусу SARS-CoV-2.

Ученые получили несколько видов моноклональных антител против ТОРС (вируса SARS-CoV) из B-лимфоцитов (клеток памяти) выздоровевшего пациента. В лабораторных условиях они обнаружили, какие из них способны связываться с новым коронавирусом SARS-CoV-2. Восемь антител могли в разной степени нейтрализовать новый коронавирус. Одно из них (S309) особенно сильно и специфично связывалось с S-белком, который ответственен за инфицирование человека.

Антитела связывались как со свободным вирусом, так и с вирусом, который находился в инфицированных клетках. Они могли действовать на разные участки S-белка, работать по отдельности и в комбинации друг с другом. Их комбинированное применение усиливало эффект.

Авторы исследования предполагают, что антитела, которые способны нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2, помогут в разработке лекарств или вакцины против него. Они считают, что новые данные говорят о том, что против COVID-19 можно попробовать использовать коктейли из различных антител: это может стать ответом на возможные мутации SARS-CoV-2. Но этому должны предшествовать исследования на людях.