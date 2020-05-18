Сделаем все, чтобы помочь: главное из совещания президента с руководством Дагестана

18.05.2020, 20:20, Новости дня

Несмотря на относительную стабилизацию, опасность коронавируса в РФ по-прежнему сохраняется. Об этом сегодня, 18 мая, предупредил Владимир Путин. Президент в режиме видеоконференции провел совещание с руководством Дагестана, где, по его словам, ситуация складывается непросто и требует дополнительных неотложных мер. Глава государства призвал максимально быстро решить вопрос с оснащением республики тест-системами, которых пока не хватает. Он также пообещал региону всю необходимую поддержку — и материальную, и кадровую. Обратился Владимир Путин и к жителям Дагестана.

На прямой связи с президентом было руководство Дагестана — и светское, и духовное. В регионе сложнейшая обстановка, по количеству зараженных — пятое место в стране, при этом болезнь здесь значительно чаще протекает в тяжелой форме.

"В последние дни система здравоохранения региона работает с серьезной нагрузкой. Несмотря на самоотверженные усилия врачей, медсестер, увеличивается число трагических исходов, в том числе среди самих медицинских работников. Люди говорят и о том, что необходимую медицинскую помощь не всегда и не везде можно получить своевременно и в полном объеме. Вместе с тем, по оценкам специалистов, основными причинами развития тяжелых осложнений у жителей региона являются поздние обращения больных за медицинской помощью, а также самолечение на дому. По моей информации, в республике есть еще проблемы с нехваткой тест-систем, лабораторных мощностей. Нужно решить этот вопрос максимально быстро", — сообщил Владимир Путин.

Причина вспышки инфекции в Дагестане — пренебрежение к мерам самоизоляции. В критический момент, когда нужно было оставаться дома, многие просто не поверили в реальность угрозы. Сложно было, по словам главы республики, уговорить людей отказаться от массовых молитв и обрядов.

Верховный муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев, заразившийся коронавирусом, еще не вполне оправился от болезни. Рядом с ним и сейчас находится врач. Муллы из отдаленных мечетей рассказывают муфтию, насколько сложная обстановка, особенно в горных аулах. Медпункты там не предназначены для оказания помощи тяжелым больным.

"Более 700 человек умерло, погибло около 50 медработников. Эти цифры, к сожалению, растут с каждым днем. Проблема в том, что это только зафиксированные случаи смертей в больницах. Никто же не ведет статистику людей, которые умирают от болезней в своих домах. Они умирают, их хоронят по обычаям, их никто не считает", — рассказал Ахмад Абдулаев.

Сотрудники муфтията развозят по дальним аулам продукты и медикаменты. Многие остались без работы, и представители духовенства помогают им материально, закрывая долги в сельских продуктовых магазинах и аптеках. Кроме того, начались федеральные поставки медикаментов в республику. Квалифицированный медперсонал направлен в Дагестан из других регионов.

"Нагрузка на медицинские организации была крайне высока, поэтому мы фактически развернули на сегодня в Республике Дагестан более 8200 коек для оказания медицинской помощи.То, что мы видим, конечно же требует, на наш взгляд, привлечения дополнительных медицинских сил и средств в регион извне", — прокомментировал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Региональные особенности, присущие Дагестану, наложили отпечаток на ход пандемии. Треть заболевших в республике — это пожилые люди. Возможно, это причина такого большого количества осложнений в виде пневмоний — 60 процентов от всех зараженных.

Еще одна проблема, которая стоит перед властями, заключается в том, что на юге Дагестана скопились граждане соседнего Азербайджана, которые из-за временного закрытия границ не могут выехать на родину и пока живут в пункте временного размещения.

"МЧС спасибо большое. Они развернули ПВР, создали там условия для людей. Но граждане накапливаются. Они должны были вернуться на родину, но пока у них такой возможности нет, это еще одна точка риска", — отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Дагестану должна быть оказана всесторонняя поддержка. Владимир Путин дал поручения: Минздраву — разработать детальный план, МЧС — провести санобработку значимых социальных объектов, Роспотребнадзору — продолжать мониторинг эпидемической ситуации и докладывать президенту.

"Только-только начинается стабилизация. Порядка недели мы не видим роста, хотя и снижения значимого пока еще нет. Если сейчас ситуация изменится, и начнется общение людей, мы, к сожалению, абсолютно точно получим дальнейший рост ухудшения и увеличения тяжелых случаев", — рассказала Анна Попова.

Священный для мусульман месяц Рамадан, сопровождающийся постом, скоро завершится днем разговения. Ураза-Байрам — праздник, который всегда собирает тысячи людей за праздничными столами и в мечетях.

"Я знаю, как в республике относятся к этому празднику, как берегут обычаи. Знаю и то, что священнослужители призывают верующих, последователей Ислама, в нынешнее время отметить этот праздник дома, отказаться от коллективных молитв и традиции собираться вместе с друзьями большими компаниями. Рассчитываю, что это авторитетное слово обязательно будет услышано", — отметил Владимир Путин.

Это сейчас, а в перспективе главная задача — укрепить систему здравоохранения в республике. В регионе, где не только сейчас, а традиционно инфекционная обстановка сложная, возведут новую профильную клинику.

"Теперь хотел бы напрямую обратиться к жителям республики. Я вспоминаю мою встречу с великим Расулом Гамзатовым в сентябре 2003 года и его известные слова: "Главное для счастья и процветания Дагестана — это неделимость, нерушимость, единство всех народов и наций Дагестана, чувство семьи единой". Эти традиции служили людям опорой и в лихолетия Великой Отечественной войны, и в 1999 году, когда дагестанские ополченцы защитили своих матерей, жен, детей и стариков, дали отпор агрессии международных террористов. С тех пор у меня особое отношение к Дагестану. Мы многое вместе сделали для того, чтобы на земле Дагестана был мир. Вместе начали и обязательно продолжим работу по решению экономических, социальных задач, стоящих перед республикой. Сейчас от наших совместных действий, от усилий всех жителей республики, от вашей сплоченности, выдержки, ответственности, от строгого следования рекомендациям врачей и специалистов зависит, чтобы Дагестан как можно быстрее преодолел угрозы эпидемии, чтобы мы сберегли главное, а главное — это жизни людей. Рассчитываю на вас и хочу, чтобы вы знали и были уверены: с Дагестаном сейчас будет вся Россия, и это непростое время мы пройдем вместе. И так будет всегда. Сделаем все, чтобы помочь вам справиться с общей бедой".

В конце совещания президент дал поручение Министерству обороны в сжатые сроки построить в регионе мобильный стационар минимум на 200 мест.