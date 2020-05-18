Пять регионов России вышли из самоизоляции: но вернуться к прежней жизни быстро не получится

18.05.2020, 20:20, Новости дня

Рост заболеваемости коронавирусом COVID-19 в РФ удалось остановить. Об этом шла речь на заседании 18 мая, которое Михаил Мишустин провел в режиме видеоконференции. Третьи сутки подряд прирост инфицированных COVID-19 — менее 10 тысяч. На 18 мая — 8926 новых случаев. Ряд регионов готов к ослаблению введенных ограничений. Но специалисты предупреждают, что делать это надо крайне осторожно.

Сводки с позитивной динамикой поступают из самых разных российских регионов. И прежде всего из тех, которые считались эпицентрами заражения, где по абсолютным показателям больше всего заболевших.

Темпы прироста заболевших за неделю снизились: по Москве — на 47%; по Московской области — на 14.6%.

И что особенно важно — за последние сутки не выявлено ни одного субъекта с взрывным ростом заболеваемости. Глава правительства видит в этом итог планомерной работы за последние два месяца.

"Свою роль, безусловно, сыграл режим строгой самоизоляции. Он позволил выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости, как это было в ряде зарубежных стран, — подчеркивает глава российского правительства Михаил Мишустин. — На сегодня по объективным показателям ежедневного мониторинга ряд регионов уже готовы к постепенному смягчению карантинных мер. В общей сложности это 27 субъектов федерации. Это становится возможным, поскольку там за последние несколько дней показатель распространения вируса не превышает единицы, и более половины специализированных коек, которые оборудованы для лечения осложнений болезни, остаются свободными".

Именно этот показатель считается одним из главных при принятии решения о выходе из режима ограничений. Но делать это надо с максимальной осторожностью, считает вице-премьер Татьяна Голикова.

В Белгороде уже поняли, что поспешили. 12 мая там открыли парки, летние веранды кафе и ресторанов, торговые центры. Владельцы успели обрадоваться наплыву клиентов. Но уже 15 мая местные власти приняли решение снова все закрыть — кривая заболеваемости снова пошла вверх.

В Кузбассе сделали послабление только после выходных — разрешили работать пунктам общепита, у которых есть открытые веранды. Остальные продолжат работать на вынос.

А в Амурской области, напротив, сразу два города Шимановск и Свободный закрыли на карантин. На въезде — блок-посты, проверка документов и обязательная санобработка. Накануне там выявили сразу 16 новых пациентов.

И дальше будут отслеживать цифры по регионам. С каждым днем они становятся все точнее из-за увеличения количества тестов.

В расчете на миллион жителей РФ демонстрирует один из самых низких показателей смертности — 19 человек. Это почти в 15 раз ниже, чем в США, и в 30 раз ниже, чем в Испании и Италии.

Дальше руководители областей и республик Российской Федерации будут принимать решение об отмене ограничений на основании нескольких показателей. На основе данных Роспотребнадзора: это коэффициент распространения заболевания, он должен быть ниже единицы, параметры летальности, результаты тестирования на наличие антител.

"Было желание у ряда регионов, не соблюдая ограничительных показателей, открывать сферу услуг, — говорит зампред РФ Татьяна Голикова. — И там региональным главным санитарным врачам приходилось вмешиваться в ситуацию, чтобы этого не делать сразу. Хочу обратиться ко всем коллегам и предупредить: вирус коварен, расслабляться пока рано".

В первых пяти регионах уже возобновили работу промышленные предприятия, организации сферы услуг и непродовольственные магазины. Можно гулять с детьми и заниматься спортом на улице. Тем, кому больше 65 лет, придется еще посидеть дома. Для работающих пенсионеров предусмотрена возможность оформления электронного больничного до 29 мая. А многие аптеки смогут торговать безрецептурными лекарствами онлайн.

"Сейчас, когда люди соблюдают режим самоизоляции или лечатся дома, такой способ приобретения лекарств особенно востребован. Уверен, многие воспользуются этой возможностью. И при этом нужно внимательно следить, чтобы не нарушались условия хранения и транспортировки лекарств, соблюдались санитарные нормы при их передаче покупателям", — отмечает председатель правительства Михаил Мишустин.

По данным Роспотребнадзора, ситуация стабилизировалась. Но вернуться к прежней жизни быстро не получится. Основные меры профилактики придется соблюдать еще несколько месяцев. Министерства и ведомства уже ищут возможность сгладить последствия пандемии. На транспорте останутся обязательными контроль температуры сотрудников и пассажиров, обеспечение средствами защиты и соблюдение социальной дистанции.

Авиаперевозчикам рекомендовано продавать на рейс только 50 процентов билетов и рассаживать пассажиров через кресло.

Минобразования обещает выделить дополнительные места для абитуриентов в регионах. Некоторые университеты, по согласованию министерством, отменяют госэкзамены и оставляют только защиту дипломов.