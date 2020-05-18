 

Форвард “Ювентуса” Дибала подпишет с клубом улучшенный контракт

18.05.2020, 20:20, Новости дня

Туринский "Ювентус" принял решение заключить новый контракт с нападающим Пауло Дибалой. Соглашение с 26-летним аргентинским футболистом будет действовать до лета 2025 года.

Как сообщает Football Italia, стороны договорились о новых условиях контракта, согласно которым зарплата форварда возрастет. Действующий договор Дибалы с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Аргентинец зарабатывает около 7,5 миллиона евро в год.

В нынешнем сезоне Дибала провел за туринскую команду 34 игры, забив в них 13 голов и отдав 12 передач.

Напомним, что 21 марта футболист сообщил о положительном тесте на коронавирус. 6 мая пресс-служба "Старой синьоры" заявил о выздоровлении Дибалы.



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