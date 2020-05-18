Правительство утвердило порядок дистанционной торговли лекарствами

18.05.2020, 20:19, Новости дня

Российское правительство утвердило порядок выдачи разрешений на дистанционную торговлю лекарствами, требования к аптекам, порядок торговли и доставки лекарств, сообщила пресс-служба кабмина.

«Доставку безрецептурных медицинских препаратов можно будет заказать по телефону или онлайн. Порядок выдачи разрешений на дистанционную торговлю медикаментами, требования к аптекам, порядок торговли, а также доставки лекарств утвердило правительство», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Уточняется, что для получения права на торговлю в новом формате, потребуется направить заявление и комплект документов в Росздравнадзор. Срок рассмотрения составит пять дней. После этого аптека сможет принимать заказы онлайн или по телефону, а также доставлять лекарства.

«В числе важных условий – наличие лицензии на этот вид деятельности, с момента выдачи которой прошло не менее одного года, сайта или мобильного приложения, собственной курьерской службы или договора с компанией, предоставляющей такие услуги», – уточняется в сообщении.

Кроме того, в течение полугода Минздрав будет обязан отслеживать применение правил продажи лекарств онлайн и представлять доклад о результатах.

«Министерству здравоохранения поручено в течение 6 месяцев со дня вступления постановления в силу организовать мониторинг применения утвержденных правил и представить в правительство доклад о результатах», – сообщается в кабмине.

Напомним, Роспотребнадзор разъяснил ограничения при покупке лекарств онлайн.

Ранее президент Владимир Путин подписал один из «антивирусных» законов – о порядке дистанционной продажи лекарственных препаратов, в том числе рецептурных.