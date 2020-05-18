Мнение: Ветряные мельницы в Швеции, карантин для бездомных в США и рост населения в Европе за 30 лет

18.05.2020, 20:18, Разное

1. Природолюбивая Швеция вознамерилась стать не только зелёной, но и деревянной, то есть полностью вернуться к корням. Про шведские небоскрёбы из дерева вы, вероятно, уже слышали. Теперь к ним прибавиилиь ещё и деревянные ветряки:

https://lenta.ru/news/2020/05/07/ecofriendly/

Шведские инженеры придумали новый способ спасти климат. Они начали строить 30-метровые ветрогенераторы из дерева, что позволяет снизить выбросы парниковых газов в атмосферу. Об этом в среду, 6 мая, сообщает Bloomberg.

На минувшей неделе шведская инженерно-строительная компания Modvion представила свою разработку — ветрогенерирующую башню, созданную из дерева хвойных пород. Ветрогенератор внешне и по своим качествам не отличается от стальных аналогов, однако при его производстве вырабатывается значительно меньше парниковых газов. Дело в том, что при работе со сталью, необходимой для обычных ветрогенераторов, применяется ископаемое топливо, на долю которого приходится около 7 процентов всех выбросов в атмосферу в мире.

2. Власти США как могут пытаются скрасить населению пребывание на карантине:

https://news.d3.ru/besplatnye-metadon-travka-i-alkogol-1975201/

Бесплатные метадон, травка и алкоголь предлагаются зависимым от них бездомным Сан–Франциско, помещённым под карантин в отели, предварительно арендованные мэрией города на период пандемии.

Пресс–служба департамента здравоохранения мэрии успокоила возмущенных граждан, сообщив, что указанные вещества оплачиваются не за счет налогоплательщиков, а только за счёт пожертвований частных меценатов…

3. Неприятная карта, показывающая, насколько сильно изменилось население стран Европы за 30 лет:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/kak-izmenilos-naselenie-stran-evropy-za-poslednie-30-let-5ea15ef365d5b620781f2da4

Население России с 1990 года упало на 1,1%, что практически незаметно на фоне резкого сокращения населения большинства стран Восточной Европы.

Напомню, основное падение размера населения у нас пришлось на конец 1990-х и начало 2000-х, когда постсоветский коллапс рождаемости прекратил компенсироваться потоком русских, возвращающихся жить в Россию из стран СНГ.

Для Западной Европы карта вроде бы лестная, но на самом деле за ней скрываются серьёзные проблемы.

Небольшой рост в Германии объясняется вовсе не рождаемостью немцев, а прежде всего притоком беженцев и прочих эмигрантов. Похожая ситуация и в Италии, да и в большинстве западноевропейских стран мигранты являются существенной статьёй роста населения.

Таким образом в Европе бесспорно стало гораздо больше турок, а также выходцев из других стран Ближнего Востока и Африки. Из коренных европейцев за это время неплохо размножались только жители нескольких маленьких государств, вроде Исландии и Ирландии, но и там в последнее время рождаемость заметно упала.