Стрелявший с балкона москвич задержан

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18.05.2020, 20:16, Новости дня

Сотрудники полиции задержали москвича, стрелявшего с балкона своей квартиры на улице Малышева на юго-востоке столицы, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время стрелявший задержан. Для этого одному из сотрудников органов внутренних дел пришлось залезть в его квартиру через окно», – передает его слова ТАСС.

До этого стало известно, что неизвестный мужчина открыл стрельбу с балкона жилого дома на улице Малышева в районе Текстильщики.



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