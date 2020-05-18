Семьи погибших при крушении украинского самолета подали иски в судебные органы в Иране

18.05.2020, 20:16, Новости дня

Семьи погибших при крушении украинского самолета в Тегеране подали иски в Судебно-юридическую организацию Вооруженных сил Ирана, сообщил ее руководитель Шокролла Бахрами.

«Множество семей погибших подали иски в Судебно-юридическую организацию вооруженных сил», – сказал он, передает ТАСС со ссылкой на телерадиовещательную корпорацию IRIB.

По словам Бахрами, «организация является органом по рассмотрению жалоб в рамках этого процесса». Он уточнил, что «несколько групп экспертов занимаются расследованием различных аспектов этой катастрофы».

Напомним, 8 января Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек. Иран признал, что самолет был сбит по ошибке, так как его приняли за крылатую ракету. 21 января Иран признал, что в самолет попали сразу две ракеты.

При этом власти отказались арестовывать военных по делу о крушении лайнера.