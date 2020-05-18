Мнение: Письмо: “Мужчине важно находиться в мужском эгрегоре”

18.05.2020, 20:12, Разное

Вот у этого автора огромная Училка.

Огромная Училка, большая корона Спасателя, и посмотрите какую дыру на месте самоуважения она закрывает всем этим.

queenofswords27

Здравствуйте, Эволюция!

Буду очень рада комментариям своей истории.

Мне 32 года, зарабатываю достаточно, воспитываю дочь.

Имею стремление все отношения в жизни выстраивать на основе дружбы, даже с ребенком.

На любой ее “промах”: отрицательную оценку в школе или нежелание далее посещать секцию гимнастики, смотрю спокойно, как если бы это был факт из жизни друга, а не зависящего от меня человека, – ок, бывает, что хочешь на ужин?

(С дочкой у нее слияние и постоянный страх перед ее негативными эмоциями. Но она считает это своей продвинутостью и просветленностью)

Часто шучу, что если стану маразматить после 60, не звони мне.

(Она Ученица с дочкой, векторная часть Училки, потому что старательно делает из ребенка Училку, пресмыкается и унижает себя)

Не гоню в свою комнату, “пока взрослые разговаривают”. Не выстраиваю диалоги сверху.

(А вот взрослых она ставит по отношению к своей доченьке в нижнюю позицию. На интересы взрослых ей плевать. Понятно, почему мамаши в слиянии всегда так носятся со своим яйцом? Таким образом они заставляют всех служить Себе, в лице своего ребенка. Только себя провозгласить главной они очень боятся, а ребенка выставить как маленького царька и божка – нет)

Родители ругают за такой стиль воспитания, я отвечаю – считайте это экспериментом, если повезет, вырастит успешная личность.

(Родителей она вообще не уважает, как все Училки)

Соответственно и друзей обоих полов у меня много.

(Почему – соответственно?)

Все, что с ними происходит, я не оцениваю никак.

Однажды подруга сказала: – Ты даже не осудишь меня, что встречаюсь с женатым мужчиной?

– Вероятно у тебя есть на то причины, – это все, что мне есть ответить.

(Подруге хотелось хоть какой-то обратной связи, но автор испуганно засунула язык себе в задницу и сделала важный вид. Вот ее дыра. Боится слово против сказать, чтобы не послали, от зависимости труслива)

С P. познакомились в социальных сетях, сошлись в первые полчаса общения “вполоборота”.

Встречаемся 2 года.

Но и тут романтический и сексуальный подтекст я разбавляю дружбой.

(Она разбавляет. Мужик делает то, что скажет автор. Она якобы решает, как и чем романтику разбавить)

Условно, можем спокойно обсудить красоту мимо проходящей девушки.

(Но царит она только в своих фантазиях, а в реальности очень низко подстраивается)

Когда он отдыхает с друзьями – рада и уверена, что важно мужчине находиться в мужском эгрегоре. И флирт им необходим как источник энергии.

(Она решает про эгрегор и это она позволяет мужику, который за 2 года ничего не предложил серьезней секса+дружба, иметь друзей и флирт на стороне. Но кто-то спрашивает?)

В целом, не считаю, что кто-то мог родиться для обслуживания чужих интересов, когда есть свои. Так же, как не считаю, что дочь мне обязана слепым послушанием, только потому, что я дала ей жизнь.

Дружба, да не дружба – поняла я, как начала читать Ваш блог 3 месяца назад.

Диагнозы себе ставила начиная с короны равенства, пока не наткнулась на комментарий, что отсутствие ревности – это оборотная сторона медали слияния (где другая сторона – жгучая ревность).

То есть, все то, что всю жизнь считала своей добродетелью, может иметь страшный эгоистичный подтекст.

Буду разбираться с этим, читать Ваш блог и книгу.

(Тут Ученицу включила, чтобы наградить меня)

И очень надеюсь когда-нибудь понять, где та тонкая грань между тактичностью, где я не вываливаюсь из границ, и поиском собственной выгоды под маской дружелюбия.

(Автор, вы постоянно вываливаетесь из границ и очень далеко. Даже когда вы тихонько сидите, втянув голову в плечи, боясь сделать замечание дочке или выразить недовольство своему парню, вы все равно вываливаетесь из границ. Потому что свою зависимость и трусость вы считаете духовностью и смотрите сверху на тех, кто смелей и честней. Вы не можете увидеть ни одной своей проблемы. Даже решив написать письмо, не осмелились взглянуть хоть бы краем глаза. Написали, чтобы компенсировать тревогу, которая у вас возникла от чтения моего блога)