Россию включили в тройку самых важных для Германии стран

18.05.2020, 20:08, Новости дня

По мнению жителей восточной Германии, РФ входит в первую тройку самых важных для немецкой внешней политики стран, следует из опроса, проведенного по заказу немецкого фонда имени Кёрбера социологическим институтом Kantar.

Участники исследования назвали самой важной страной для Берлина Францию (36% голосов), на второе место поставили США (9%), на третье – Россию (8%), на четвертое – Китай (7%). На западе Германии только 3% участников опроса назвали Россию важным партнером. На западе ФРГ на третье место поставили Китай, передает РИА «Новости».

Остальные страны – в том числе Австрия, Италия, Великобритания – занимают более низкие позиции относительно первой четверки как на востоке, так и на западе страны.

Общенациональный рейтинг важнейших стран-партнеров по опросу граждан Германии выглядит следующим образом: Франция (44%), США (10%), Китай (6%), РФ (4%), Австрия (3%).

73% опрошенных заявили также об ухудшении отношения к США на фоне пандемии. Данных по РФ не представлено.

Итоги опроса представлены в понедельник, исследование проводилось по телефону, в нем приняли участие 1057 человек. Статистическая погрешность – от 1,4 до 3,1 процентных пункта.

Отметим, что в мае впервые за время пандемии крупный российский политик, замглавы администрации президента Дмитрий Козак, совершил зарубежный визит – а именно в Германию.