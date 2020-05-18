В ВОЗ оценили действия российских врачей во время коронавируса

18.05.2020, 20:08, Новости дня

Благодаря грамотным действиям медиков российская система здравоохранения не оказалась перегружена в связи с распространением коронавируса, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

«Могу сказать, что РФ предприняла весь комплекс мер по сдерживанию эпидемии внутри страны. Мы ничего не рекомендовали вашей стране», – сказала она «Российской газете».

Она подчеркнула, что в РФ очень сильная эпидемиологическая служба, которая сразу начала заниматься сдерживанием вируса. Это, по словам представителя ВОЗ, помогло избежать вспышки внутри страны.

«Очень важно отметить, что благодаря грамотным действиям эпидемиологической службы ваша система здравоохранения не оказалась перегруженной. Хватает и оборудования для искусственной вентиляции легких, и больничных коек. И меры изоляции сыграли свою роль. Благодаря этому мы надеемся, что снижение заболеваемости будет устойчивым», – сказала Вуйнович.

При этом об устойчивом процессе снижения активности коронавируса можно будет говорить, когда две-три недели будет фиксироваться стабильное снижение числа новых выявленных случаев.

Вуйнович заявила, что темпы прироста числа вирус-положительных в РФ стабилизируются. Также в ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России.