 

В ВОЗ оценили действия российских врачей во время коронавируса

18.05.2020, 20:08, Новости дня

Благодаря грамотным действиям медиков российская система здравоохранения не оказалась перегружена в связи с распространением коронавируса, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

«Могу сказать, что РФ предприняла весь комплекс мер по сдерживанию эпидемии внутри страны. Мы ничего не рекомендовали вашей стране», – сказала она «Российской газете».

Она подчеркнула, что в РФ очень сильная эпидемиологическая служба, которая сразу начала заниматься сдерживанием вируса. Это, по словам представителя ВОЗ, помогло избежать вспышки внутри страны.

«Очень важно отметить, что благодаря грамотным действиям эпидемиологической службы ваша система здравоохранения не оказалась перегруженной. Хватает и оборудования для искусственной вентиляции легких, и больничных коек. И меры изоляции сыграли свою роль. Благодаря этому мы надеемся, что снижение заболеваемости будет устойчивым», – сказала Вуйнович.

При этом об устойчивом процессе снижения активности коронавируса можно будет говорить, когда две-три недели будет фиксироваться стабильное снижение числа новых выявленных случаев.

Вуйнович заявила, что темпы прироста числа вирус-положительных в РФ стабилизируются. Также в ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.05 / Эксперты: пандемия помогает властям РФ усиливать давление на прессу

02.04 / Эксперт: Регионы сами смогут принимать решение о прекращении режима самоизоляции

24.04 / В России перестали продавать самый дешевый автомобиль

13.04 / Смартфон Xiaomi Mi Note 10 Lite прошел сертификацию

21.04 / Регионам предложили средство выхода из кризиса после победы над коронавирусом

02.04 / Президент Филиппин распорядился “стрелять насмерть” по нарушителям карантина по коронавирусу в случае сопротивления

27.03 / Интервью Гордона с Паниным. Продолжение. Где и когда смотреть

27.03 / NTD – смышлёный попугай предупреждает хозяев об опасности коронавируса

07.05 / “Вирусное облако”: место в доме, где гарантированно можно подхватить COVID-19

31.03 / Песков заявил об очень конструктивной беседе Путина и Трампа по коронавирусу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска