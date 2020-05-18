Мнение: Путин попросил мусульман не ходить в мечеть…

18.05.2020, 20:06, Разное

Не ходить в конкретный день 24 мая и отпраздновать Ураза-байрам не выходя из дома.

Обращение было адресовано мусульманам Дагестана, и они думаю, не пойдут в мечети. И не потому, что об этом попросил Путин во время совещания с руководством Дагестана, прошедшего в режиме видео-конференц-связи.

Путин произнес: «Сейчас идет священный для всех мусульман Рамадан. Месяц строгого поста. В этом году он начался 24 апреля, а завершится на этой неделе, 23 мая, перед большим праздником Ураза-байрам. Я знаю, как в республике относятся к этому празднику, как берегут обычаи. Знаю и то, что священнослужители призывают верующих последователей ислама в нынешнее время отметить этот праздник дома, отказаться от коллективных молитв и традиции собираться вместе с друзьями, большими компаниями».

Выходит, что Путин обратился не ко всем мусульманам России, а лишь к тем, кто живет в Дагестане? И обратился, уже точно зная, что мусульмане Дагестана 24 мая в мечети не пойдут?

Скорей всего генерал-губернатор Дагестана, отставной генерал-полковник МВД Владимир Васильев пообещал Путину, что ни одна мечеть в Дагестане в день Курбан-байрама не будет открыта, вот Путин и решил попросить мусульман не ходить 24 мая в мечеть, а отпраздновать Курбан-байрам дома.

А вот обращаться ко всем мусульманам России с просьбой не ходить в мечеть 24 мая Путин, видимо, не решился, потому что не уверен, что просьба будет выполнена?

Фотография Путин в тюбетейке отсюда