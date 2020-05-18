Кощей бессменный

18.05.2020, 20:05, Разное

Сказка о том, как президентские сроки обнуляли.

Дата «всенародного голосования» по поправкам в Конституцию еще не объявлена, но, вероятно, созревает. 13 мая Госдума приняла закон о возможности голосования по почте и через интернет. Проект «Кафка-Zаговор» узнал настоящий рецепт «транзита» власти и как будет организовано голосование глубинных зверушек по норам.

Комикс: Нюся Красовицкая«Закон просто-напросто нарушили, но все делают вид, что не замечают» Андрей Бузинпредседатель Межрегионального объединения избирателей, эксперт ассоциации «Голос»

— Организаторы голосования [по поправкам в Конституцию] придумали некий новый вид одобрения закона, который раньше никогда не встречался в российской практике. Было заявлено, что мы организуем голосование, при этом никаких правил такого голосования у нас никогда не было. Приняли закон, чтобы в некотором роде его регламентировать, и этот закон поручил ЦИК остальные правила додумать. Новые правила не удовлетворяют большинству правил и процедур, которые раньше были предусмотрены законодательством РФ для выборов и референдумов.

Введены новые, неопробованные виды голосования. Например, досрочное голосование вне помещения для голосования. Такого раньше вообще не было. Вводится практика дистанционного голосования — оно было опробовано в экспериментальном порядке. Главное, что при его проведении не предусмотрен общественный контроль.

Власть пытается использовать эпидемию, чтобы перенести центр тяжести голосования из очного в заочное, а оно намного менее наблюдаемо.

Также существенно изменен протокол: статистические данные, которые публикуются избирательными комиссиями, урезаны; многие строки обычного протокола участковой избирательной комиссии исключены для этого голосования. Это дает возможность скрыть многие факторы.

В отличие от выборов и референдумов, возможность выставления наблюдателей на участки выдана странному органу, который называется Общественная палата. Она содержится государством и не является, по сути своей, общественным органом. А политическим силам (партиям) право назначать наблюдателей не предоставлено. Я полагаю, это связано с тем, что общественные палаты уже достаточно себя проявили как декоративные органы. Поэтому говорить, что будет реальное наблюдение, достаточно сложно.

Само по себе голосование проводится по целому пакету «разноплановых» поправок. Они относятся к совершенно разным отраслям общественной жизни. И голосовать за них единым пакетом, конечно, бессмысленно. Человек может быть за одну поправку, но против другой поправки. Это совершенно не соответствует тому, что написано, во-первых, в законе о референдуме. Когда проводится референдум, вопрос будет поставлен так, чтобы можно было однозначно на него отвечать. Во-вторых, что интересно, процедура не соответствует еще и закону «О поправке в Конституцию». В Конституцию можно вносить либо связанные поправки, либо одну. Закон просто-напросто нарушили, и все делают вид, что этого не замечают: начиная от законодателей, заканчивая Конституционным судом.

Все, что происходит, с нашей точки зрения, противоречит Конституции, а представленная процедура не будет выявлять реальную волю избирателей.

Авторы: Леонид Никитинский, Евгения Сосина, Нюся Красовицкая, Алексей Иорш

Над проектом работают: Леонид Никитинский, Юлия Счастливцева, Алексей Иорш, Анна Игнатенко, Сергей Лебеденко, Евгения Сосина, Виктория Елисейкина и Никита Гирин