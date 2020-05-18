В Москве из-за аномальных холодов может выпасть снег
18.05.2020, 20:00, Разное
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал продолжительное похолодание в столичном регионе. Его принес с собой циклон, центр которого находится над Баренцевым морем.
В интервью телеканалу “360” Вильфанд рассказал, что на этой неделе температура воздуха в Москве будет на четыре градуса ниже нормы. При этом возможно усиление ветра до 15 метров в секунду, а также осадки. В частности, метеоролог не исключил, что в ночное время суток москвичи даже смогут увидеть снег.
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