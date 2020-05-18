 

В Москве из-за аномальных холодов может выпасть снег

18.05.2020, 20:00, Разное

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал продолжительное похолодание в столичном регионе. Его принес с собой циклон, центр которого находится над Баренцевым морем.

В интервью телеканалу “360” Вильфанд рассказал, что на этой неделе температура воздуха в Москве будет на четыре градуса ниже нормы. При этом возможно усиление ветра до 15 метров в секунду, а также осадки. В частности, метеоролог не исключил, что в ночное время суток москвичи даже смогут увидеть снег.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.05 / Автоугонщики назвали самые уязвимые места в защищённых машинах

13.04 / Коронавирус находят в мокроте и кале пациентов после выписки из больницы

06.05 / Коронавирус: последние новости на сегодня, 6 мая 2020 года

01.05 / Экономический шок

16.04 / Анастасия Шубская показала три новых образа после уроков визажиста Ирины Митрошкиной

25.04 / Lenovo запатентовала смартфон с выступающим над корпусом «вырезом» для фронтальной камеры

02.05 / Мнение: О добивающих ударах по «Северному потоку–2»

14.04 / Полицейскому отрубили руку за попытку задержать нарушителей карантина

01.04 / Автор ток-шоу «Окна» Валерий Комиссаров раскрыл размер ежемесячной зарплаты ведущего Дмитрия Нагиева

26.04 / Почему мужчины хуже переносят коронавирус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска