Тело пропавшего в ноябре профессора ГУУ нашли в реке

18.05.2020, 20:00, Разное

Тело пропавшего в ноябре профессора Государственного университета управления (ГУУ) Юрия Мантурова обнаружили в реке Костроме. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве.

1 ноября 2019 года Мантуров ушел на работу и не вернулся домой. Его искали сразу в четырех регионах России – Московской, Ивановской, Костромской и Владимирской областях. Труп мужчины был найден в русле реки неподалеку от деревни Сущево Костромской области. При нем была обнаружена сумка, наполненная камнями, что, вероятно, подтолкнуло следователей к версии об убийстве.