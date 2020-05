Американский священник благословил прихожан из пистолета

18.05.2020, 19:53, Новости дня

В Сети набирают популярность фотографии со священником Тимом Пелком из Детройта, который использовал для благословления своих прихожан водяной пистолет, чтобы не нарушить карантинные меры, пишет Today.

На Страстной неделе в Детройте священник Тим Пелк использовал водяной пистолет со святой водой для благословления прихожан, передает RT.

Сам священник объяснил, что искал безопасный способ сохранить традицию освящения пасхальных корзин на фоне пандемии коронавируса.

«Я подумал, что можно сделать, чтобы не нарушить карантинные ограничения и позволить детям узнать, что такое Пасха?» – сообщил он в интервью Today.

Тогда он решил использовать водяной пистолет. Он проконсультировался с врачом, накануне праздника надел дополнительное снаряжение – маску, защитный экран и перчатки – и ждал проезжающих мимо прихожан, чтобы обрызгать их святой водой.

Фотографии были опубликованы на странице прихода Святого Амвросия еще пять недель назад, однако привлекли внимание пользователей Сети только в последние несколько дней, став мемом.

Тим заявил, что счастлив, что фотографии вызывают улыбку и помогли детям запомнить празднование Пасхи во время пандемии.

«Они все пищали от радости. Отчасти моя работа состоит в том, чтобы помогать создавать воспоминания для будущего», – сказал он.

In the US state of Michigan, Tim Pelc recently used the toy water gun to "bless" it.

The priest, who blessed citizens in Detroit with a pistol, said it was both safe and fun. #Detroit https://t.co/yNsUy9YRTV pic.twitter.com/3WmaD4Cx3K

— MulierLife (@LifeMulier) May 18, 2020