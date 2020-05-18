Тело профессора из Москвы нашли в Костромской области

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18.05.2020, 19:53, Новости дня

В реке в Костромской области обнаружили тело пропавшего без вести профессора университета из Москвы, прокуратура региона возбудила уголовное дело по факту убийства.

«Дело возбуждено в связи с обнаружением 11 апреля 2020 года в русле реки Кострома в районе Шуваловского омута, расположенного вблизи деревни Сущево Костромского района, трупа неустановленного мужчины, в брюках которого находилась сумка с камнями», – сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что погибший – житель города Люберцы Московской области, профессор Государственного университета управления 1966 года рождения, который разыскивался с 1 ноября 2019 года.

Все обстоятельства совершения преступления устанавливаются. Расследование уголовного дела находится на контроле прокурора Костромского района, отметили в прокуратуре.

Согласно уголовному кодексу, за совершение преступления по факту «убийство» предусмотрена мера в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.

Ранее сообщалось о пропавшем в Крыму замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина. Позднее его нашли мертвым без признаков насильственной смерти.



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