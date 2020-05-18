 

На заводе, где произвели сгоревшие аппараты ИВЛ “Авента-М”, сменилось руководство

18.05.2020, 19:50, Новости дня

Печать книг, журналов, брошюр, бланков и учебных пособийНа Уральском приборостроительном заводе, который изготавливает аппараты для искусственной вентиляции легких “Авента-М”, назначен новый временный генеральный директор. 

В концерне “Радиоэлектронные технологии”, куда входит УПЗ, также сообщили о прекращении полномочий временного генерального директора Марата Бадгутдинова и возвращении на эту должность Александра Морозова. Из-за чего произошла смена руководства, в КРЭТ не уточнили. 

Марат Бадгутдинов был назначен на должность 7 мая. Александр Морозов был гендиректором УПЗ в 2011-2017 годах.

В начале мая в двух больницах Москвы и Санкт-Петербурга произошли возгорания аппаратов ИВЛ “Авента-М”, в результате чего погибли шесть человек. Предварительной причиной пожара называют короткое замыкание в блоке питания аппарата. 

После случившегося Росздравнадзор на время прекратил использование аппаратов, произведенных на заводе с апреля 2020 года. Следственный комитет России проводит проверку УПЗ, в частности, следователи проверяют документы на производимые аппараты ИВЛ. 

Уральский приборостроительный завод входит в концерн “Радиоэлектронные технологии”, который, в свою очередь, входит в структуру госкорпорации “Ростех”. УПЗ является одним из основных поставщиков ИВЛ в российские больницы. До пандемии коронавируса завод мог производить примерно 10 аппаратов в сутки, но после начала роста заболеваемости и повышения спроса руководство захотело увеличить производство в десятки раз.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.05 / Трамп: инвестиции в здоровье женщин позволят укрепить страну

24.04 / На поминках в мордовском селе коронавирусом заразились 50 человек

05.05 / За период карантина СБУ разоблачила 301 интернет-агитатора, распространявшего фейки о COVID-19

09.04 / Водолазы нашли тело правнука Роберта Кеннеди

24.04 / Путин перенес день окончания Второй мировой войны на 3 сентября, день памяти заложников Беслана

29.04 / Госдепартамент: США не позволят Ирану закупать оружие по истечении эмбарго ООН

09.04 / Ученые нашли препарат, убивающий коронавирус за 48 часов

02.05 / Коронавирус в Британии. Число инфицированных превысило 180 тыс., умерли более 28 тыс. человек

10.05 / Песков анонсировал совещание Путина по режиму нерабочих дней

11.04 / Renault осенью представит новый электрокар

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска