У шестерых депутатов Госдумы обнаружили коронавирус

18.05.2020, 19:50, Новости дня

В Госдуме выявили коронавирусную инфекцию у шестого депутата: об этом сообщила советница спикера нижней палаты парламента Анастасия Кашеварова.

“На сегодняшний день у шести депутатов Госдумы положительный тест на коронавирус. Двое депутатов уже выписаны. Двое находятся в больнице. Двое находятся на лечении и карантине дома”, – написала Кашеварова в своем телеграм-канале.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что коронавирус обнаружили у пятерых депутатов. Как пишет “Интерфакс”, депутатов от КПРФ Дмитрия Новикова и Леонида Калашникова, у которых подтвердился COVID-19, уже выписали из больницы. В медучреждениях сейчас проходят лечение депутаты Светлана Максимова и Оксана Пушкина.

Некоторые депутаты Госдумы на прошлой неделе стали появляться на заседаниях со значками в виде белого креста на черном фоне на пиджаках. Стало известно, что они таким образом надеются отпугнуть коронавирус. При этом подтверждений, что кто-то из них уже болен (кроме Пушкиной), до недавнего времени не было.

Похожий по принципу действия “блокатор вирусов” носил в апреле и Дмитрий Песков. Однако 12 мая Песков вместе с женой Татьяной Навкой был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

Также коронавирусом заразились как минимум три члена правительства РФ: премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минстроя Владимир Якушев и министр культуры Ольга Любимова.