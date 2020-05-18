Зеленский пообещал сделать мусульманские праздники государственными

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18.05.2020, 19:48, Новости дня

Мусульманские религиозные праздники Курбан-Байрам и Ураза-Байрам на Украине станут государственными, соответствующий указ намерен подписать президент Владимир Зеленский.

Глава государства в понедельник провел встречу с представителями крымскотатарского народа и выразил соболезнования в связи с Днем памяти жертв депортации народов Крыма.

«Зеленский сообщил, что в ближайшие дни он планирует подписать указ, согласно которому Курбан-Байрам и Ураза-Байрам получат статус государственных религиозных праздников", – говорится в сообщении на сайте офиса президента.

Кроме того, Зеленский заявил, что представители крымскотатарского народа должны быть представлены на высшем дипломатическом уровне. Президент согласовал кандидатуру экс-замминистра информационной политики Эмине Джапаровой на должность первого заместителя министра иностранных дел.

Для решения проблемных вопросов крымскотатарского народа Зеленский инициировал создание рабочей группы, в составе которой будут крымские татары. Предполагается, что рабочая группа будет решать правовые и экономические вопросы, которые беспокоят крымских татар.

По словам Зеленского, в Херсонской области планируется построить 500 квартир для переселенцев из Крыма. В Киеве же намерены возвести новую большую мечеть. Президент отметил, что он ждет от крымских татар проекта этой мечети и готов поддержать его.

Ранее Зеленский подписал указ, который устанавливает 26 февраля «Днем сопротивления оккупации Крыма и Севастополя». На полуострове в ответ на это предложили президенту Украины праздновать Крымскую весну.



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