Меркель заявила о невозможности нормального туристического сезона этим летом

18.05.2020, 19:48, Новости дня

Этим летом нормальный туристический сезон в Европе невозможен из-за пандемии коронавируса, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Это не будет нормальный туристический сезон, но это будет туристический сезон под знаком пандемии. Это правда. Но мы хотим предоставить столько возможностей, сколько будет допустимо и сколько позволит ответственность», – передает ее слова ТАСС.

Макрон, в свою очередь, сообщил, что Франция и Германия в ближайшее время приступят к подготовке координационного совещания ЕС по развитию туризма.

«Нам предстоит подготовить в период от настоящего момента до начала июня европейское координационное совещание по туризму. С канцлером Ангелой Меркель мы уже рассмотрели в понедельник вопрос о том, как будет проходить туристический обмен между нашими двумя странами», – сказал Макрон.

По его словам, решения будет зависеть от эпидемической ситуации в двух странах.

«Но наше большое желание заключается в том, чтобы добиться на данной фазе нашего скоординированного продвижения вперед. То есть, мы должны определить, по каким правилам [в ЕС], на основании каких санитарных норм будут открываться заведения, в какой фазе ситуации. А также определить, как может в дальнейшем развиваться туризм в Европе», – сказал Макрон.

Он добавил, что, скорее всего, только в середине июня будет обеспечена общеевропейская координация.

«Но какими бы ни были условия, все равно туристический сезон в Европе состоится. Судя по всему, он будет проходить в условиях распространения вируса, но мы сделаем максимум – во Франции, на франко-германском и на европейском уровнях – для того, чтобы все прошло наилучшим образом. Как для здоровья наших граждан, так и для экономической поддержки секторов туристической отрасли», – подытожил Макрон.

На прошлой неделе сообщалось, что власти Италии прорабатывают возможность создания «туристических партнерств» для восстановления летнего туризма, в том числе рассчитывают на установление специальных коридоров с Россией, Германией и Китаем.

Между тем, санатории, гостиницы и другие курортные объекты в Крыму могут открыться для жителей региона после 15 июня.